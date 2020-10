V takšno "godljo" je par tokrat spravil Červek #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V naslednji oddaji Preživetje v divjini, ki bo na sporedu v torek ob 21. uri na Planetu, bomo spremljali Laro (29) in njenega partnerja Boštjana (48). Inštruktor tehnik preživetja v naravi Brane T. Červek je zanju pripravil scenarij, v katerem zaljubljeni par na medenih tednih doživi brodolom. S potapljajoče jadrnice se bosta morala rešiti na bližnji otok, na katerem vladajo ekstremne razmere.

Na tokratni preizkušnji bomo spremljali par, ki bo za uspešno opravljen izziv in preživetje enega dne in ene noči na otoku moral pokazati veliko mero iznajdljivosti in vzdržljivosti. Na otoku ni pitne vode, je pa veliko nevarnega terena.

Da bo preizkušnja še nekoliko težja, bo Lara imela po scenariju poškodovano stopalo, zato ji je Brane T. Červek na podplat privezal majhen kamen, ki jo bo močno oviral pri hoji po ostrem in težko prehodnem kamenju, po katerem bosta morala premagovati daljše razdalje. Njun končni uspeh bo močno odvisen tudi od izbrane taktike.

Ali se bo par uspel rešiti iz "godlje", ki bo v znamenju pomanjkanje vode, vročine in težko prehodnega terena, lahko preverite v torkovi oddaji Preživetje v divjini.

Oddaja Preživetje v divjini bo na sporedu v TOREK ob 21. uri na Planetu.

