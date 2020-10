Igralka na lovu za zakladom #foto

Neokrnjeni biseri

Med karanteno je marsikdo odkrival lepote Slovenije ali pa vsaj dobil idejo, kateri njen del si želi raziskati. Igralka Iva Krajnc Bagola pa je, kot pravi zase, pravo "jesensko dete", zato je te dni izkoristila za jesenskih oddih. "Odpravili smo se v kraje, ki smo jih najmanj poznali. Kozjansko in Bizeljsko. Bilo je prečudovito," nam je zaupala igralka.

Zbujali so se ob sanjskih razgledih, igralka pa je pod dih jemajočimi fotografijami zapisala, da ji je všeč, da je tam še neokrnjena narava ter hribi s čudovitimi vinogradi.

Hči Sofia med vinogradi. Foto: Instagram

V hiški našli starinsko kuharico

"Pekli smo kostanj, jedli grozdje, seveda poskusili tudi cviček ... Sama sem absolutno za kostanj, sem popolnoma "jesensko dete". Tudi Sofia ga obožuje. Hiška je bila urejena v starinskem duhu in me je zelo pritegnila s starinskimi knjigami in predmeti. Iz kuharice sem prepisala nekaj receptov. Bomo videli (smeh, op. p.)." Poleg iskanja biserov narave pa so se odpravili tudi na lov za zakladom.

Počitnice so si tako popestrili z grajskimi dogodivščinami v osrčju Kozjanskega regijskega parka. Gradu Podsreda pa pravijo tudi “najbolj grajski med gradovi na Slovenskem”, saj z bogato kulturno dejavnostjo živi še danes.

Ne zamudite novega dela serije Srečno samski v ponedeljek ob 21. uri na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.