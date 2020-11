"Z levo greš v kliničnega, z desno pa na britof," je Srečko branil Sonjo #video

Serija Srečno samski je tik pred koncem. Danes vas čaka še ponovitev predzadnjega dela, jutri pa že zadnji del. Ali bosta Vida in Bernard le videla skupno prihodnost, v kateri bo tudi otrok? Bo Srečku uspelo odpreti Sonji oči in ji pokazati, da je on pravi zanjo? Maja in Peter sta pred ločitvijo. A sledila bo tudi osebna izpoved.

Srečko je "mamin sinček", ki je še do nedavnega živel pri njej, saj ji je pomagal na kmetiji. Ko je zbral pogum, se je odselil od nje in poiskal prenočišče pri simpatiji Sonji. Mami mestna deklina ni bila po volji, zato je med njimi prišlo do nesoglasij. A Sonja ne more iz svoje kože, še vedno je slepo zaljubljena in vidi le glasbenega frajerja Gigija. Srečko ji nikakor ne more dopovedati, da jo le izkorišča. Zato se postavi za njo. Fizično, grožnje pa podkrepi tudi z besedami: "Z levo greš v kliničnega, z desno pa na britof." Le delček napetega zadnjega dela vam razkrijemo že zdaj, v spodnjem videu.

Sonja Srečka odslovi: "Res nič ne šteka." Obupani Srečko pa začne iskati drugo stanovanje, pri čemur mu pomaga natakarica Fanči, kljub svojim težavam s sinom. A kmalu se izkaže, da je imel Srečko prav. Ali bo še lahko dosegla njegovo srce potem, ko ga je odgnala?

