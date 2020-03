Kako pomembno vlogo ima seks v partnerskem odnosu?

Spolnost je tisto, kar partnerski odnos poleg drugačne vrste ljubezni in zaupanja loči od prijateljske zveze. In čeprav se verjetno vsakdo od nas zaveda, da je intimnost v obliki spolnosti pomembna za zdrav partnerski odnos, se pri številnih parih v spalnici prej ali slej pojavijo težave.

Spolnost ima številne pozitivne učinke na telo in duha. Med ljubljenjem se sproščajo hormoni sreče, natančneje oksitocin in serotonin, zato se raven naših stresnih hormonov niža. Po orgazmih je posameznik veliko bolj umirjen, poleg tega tudi lažje spi.

Študija Univerze v Wilkesu je pokazala, da se ob rednih spolnih odnosih v telesu sprošča več protiteles, imenovanih IgA, ki so pomemben del obrambe našega imunskega sistema. Ženske, ki redno spolno občujejo, imajo blažje menstruacije in manj možnosti za menstrualne krče. Redni orgazmi naj bi namreč blagodejno vplivali na centre za bolečino v naših možganih, trdijo raziskovalci Univerze v južnem Illinoisu, ki so v študijo zajeli ženske z migrenami. Kar polovica jih je namreč po tem, ko so imele redne spolne odnose, poročala o bistveno manj pogostih migrenskih glavobolih.

Pogovorno oddajo Zaupno z Veroniko lahko na Siolu spremljate ob ponedeljkih ob 22. uri. Foto: Aleksandra Saša Prelesnik

Poleg tega je prav spolnost tisto, kar dva človeka povezuje v posebno intimo. Zato so si številni strokovnjaki enotni, da je zdrava spolnost temelj vsakega zdravega partnerskega odnosa. Pa vendar se številni pari prej ali slej srečajo s težavami v spalnici.

Kaj so najpogostejše težave in kako se jih lotiti? Je lahko zveza uspešna, če med partnerjema ni več seksa? O vsem tem in še drugem bomo v tokratni spletni pogovorni oddaji Zaupno z Veroniko govorili z doktorico družinske in partnerske terapije dr. Veroniko Podgoršek. Če imate tudi vi kakršno koli vprašanje na temo POMENA SPOLNOSTI V PARTNERSKEM ODNOSU, nikar ne oklevajte, temveč ji ga povsem anonimno že zdaj zastavite prek spodnjega obrazca:

