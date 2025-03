Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) ob letošnjem mednarodnem dnevu ozaveščanja o humanih papilomavirusih (HPV) skupaj s petimi zdravstvenimi domovi v univerzitetnih mestih po državi danes organizira skupno akcijo cepljenja študentov in mladih. Akcija poteka pod geslom Šeraj ljubezen, ne bolezen, so sporočili z NIJZ.

Na inštitutu so ob mednarodnem dnevu poudarili, da so okužbe s HPV ene najpogostejših spolno prenosljivih okužb v svetu in tudi v Sloveniji. S HPV se namreč vsaj enkrat v življenju okuži od 80 do 90 odstotkov ljudi, večina že kmalu po začetku spolne aktivnosti.

Cepljenje za študente in mlade do 26. leta starosti bo v zdravstvenih domovih Maribor, Koper, Novo mesto in Nova Gorica. V Ljubljani bo cepljenje v Zdravstvenem domu (ZD) za študente. Za zagotovitev termina je bila potrebna predhodna prijava.

Cepljenje še pred začetkom spolne aktivnosti

Pogostost okužb je tako najvišja pri mladostnikih in mlajših odraslih, starih od 15 do 25 let. Pri 90 odstotkih okužba izzveni sama, pri desetih odstotkih pa napreduje v dolgotrajno okužbo, ki lahko vodi v nastanek šestih vrst rakov tako pri ženskah kot pri moških.

Najboljši način preprečevanja okužb s HPV je cepljenje, so poudarili na NIJZ. Foto: Ana Kovač

V Sloveniji se od leta 2009 v skladu z nacionalnim programom cepljenja proti HPV cepi šestošolke, od leta 2021 tudi šestošolce. Cepljenje proti HPV je namreč najbolj učinkovito, če je opravljeno v obdobju zgodnjega mladostništva, še pred začetkom spolne aktivnosti.

Hkrati pa cepljenje proti HPV priporočajo vsem mladostnikom in mladim odraslim do 26. leta.

Mladostnikom in mladim odraslim do dopolnjenega 26. leta starosti cepljenje proti HPV krije obvezno zdravstveno zavarovanje. Foto: Ana Kovač