Cepljenje proti HPV po navedbah strokovnjakov najučinkovitejše pri mladih

Okužbe s HPV povzročajo šest vrst raka pri ženskah in moških, v teku življenja pa se s HPV vsaj enkrat okuži večina ljudi. Cepljenje proti HPV, ki prepreči več kot 90 odstotkov rakov, ki so povezani z okužbo HPV, je najučinkovitejše pri mladih, so na današnji novinarski konferenci ob začetku šolskega leta opozorili strokovnjaki.

Okužbe s HPV povzročajo raka materničnega vratu, raka penisa, raka nožnice, raka zunanjega ženskega spolovila, raka zadnjika in raka ustnega dela žrela. Najpogostejši rak, ki ga povzročajo okužbe s HPV, je rak na materničnem vratu. Zaradi okužbe s HPV v Sloveniji za rakom letno zboli več kot 150 žensk in več kot 40 moških, približno 1.600 žensk pa se zdravi zaradi predrakavih sprememb materničnega vratu, je poudarila predsednica Zveze slovenskih društev za boj proti raku, specialistka javnega zdravja Urška Ivanuš.

Kljub temu je precepljenost v Sloveniji trenutno zgolj približno 50 odstotkov. Ko bo ta večja, bo predrakavih in rakavih sprememb še manj. Cepljenje proti HPV je najučinkovitejše, če je opravljeno v obdobju zgodnjega mladostništva, še pred začetkom spolne aktivnosti, je poudarila Ivanuš.

Rezultati raziskave, ki so jo izvedli na podlagi podatkov iz registra presejalnega programa za odkrivanje raka materničnega vratu Zora, kažejo, da imajo generacije deklet, ki so imele priložnost brezplačnega cepljenja proti HPV, za skoraj polovico manjšo verjetnost, da jim na presejalnem pregledu Zora odkrijejo predrakave spremembe visoke stopnje v primerjavi z enako starimi necepljenimi dekleti, je dejala.

Nijz: Cepljenje je varno in učinkovito

Cepljenje proti HPV je zelo varno in učinkovito, je zatrdila Nadja Šinkovec Zorko z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Neželeni učinki so običajno blagi in prehodni, kar poleg rezultatov raziskav kažejo tudi slovenski podatki, je dodala.

Poudarila je še, da program cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2024 vsebuje novost, in sicer se cepljenje proti HPV za fante in moške do dopolnjenega 26. leta starosti od letos izvaja v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. Cepljenje proti HPV se bo v letošnjem šolskem letu sicer izvajalo na sistematskem pregledu v 6. razredu osnovne šole ter v 1. in 3. letniku srednje šole, in sicer za generacije fantov in tista dekleta, ki še niso bili cepljeni proti HPV.

Pomembno je temeljito informiranje

Zelo pomemben vir informacij o HPV so tudi osnovne šole, meni ravnatelj Osnovne šole Bežigrad Bojan Jeraj. "Starši lahko izrazijo svoje dileme, dobijo odgovore na morebitna vprašanja, ponujene so jim dodatne informativne brošure in se nato lažje odločijo, ali bodo podali pisno soglasje za cepljenje svojega otroka," je zatrdil. Pri tem je poudaril pomen sodelovanja med šolami, zdravstvenimi domovi in preostalimi društvi, ki se ukvarjajo s to tematiko.

"S cepljenjem seveda ne zmanjšujemo samo tveganja za razvoj rakov, ampak pomembno prispevamo tudi k obvladovanju bremena raka v naši družbi, dolgoročno pa seveda razbremenimo tudi zdravstveni sistem. Kot veste, je vsako bolezen bistveno bolje preprečevati kot zdraviti," je izpostavila Maja Jurjevec iz sektorja za preprečevanje bolezni in poškodb na ministrstvu za zdravje. Pri tem je starše pozvala, naj zaupajo stroki, strokovnjakom in uradni medicini ter se odločijo za cepljenje svojih otrok.