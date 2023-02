Nov center za odkrivanje sprememb na materničnem vratu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pojavnost raka materničnega vratu se je po uvedbi programa Zora izjemno zmanjšala. Da bi bolezen povsem ukrotili, bomo morali povečati precepljenost proti HPV in posodobiti presejalno politiko programa Zora, pravi zdravnica Urška Ivanuš. Foto: Getty Images

Na ljubljanski ginekološki kliniki so slovesno odprli nov kolposkopski center, prvi tovrstni multidisciplinarni center pri nas, kjer bodo celostno obravnavali ženske za rakave ali predrakave spremembe materničnega vratu. Na enem mestu bodo preglede opravljali strokovnjaki različnih področij, poroča Televizija Slovenije.

Kolposkopska preiskava se običajno opravi zaradi patološkega izvida brisa materničnega vratu in izjemoma po pozitivnem izvidu testa HPV ali zaradi sprememb na zunanjem spolovilu, nožnici ali materničnem vratu, ki jih je pri pacientki s prostim očesom pri pregledu opazil ginekolog.

Na delu strokovnjaki različnih področij

Kolposkopski center bo po besedah specialistke ginekologije in porodništva z ginekološke klinike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Špele Smrkolj prvi center v Sloveniji, kjer bodo lahko strokovnjaki z različnih področij na enem mestu celostno obravnavali ženske za predrakave in rakave spremembe materničnega vratu, omogočal pa bo tudi celovito in veliko bolj načrtovano učenje kolposkopije.

Center bo deloval v popolnoma prenovljenih prostorih, ki so opremljeni s sodobno medicinsko in tehnično opremo ter informacijskim, koordinacijskim in nadzornim sistemom.

Vsako leto več predrakavih bolezni

"V Sloveniji smo zelo uspešni v presejanju raka materničnega vratu, kar pomeni, da vsako leto odkrijejo več predrakavih bolezni. Zavedamo se, da je to bolezen mladih žensk, prizadene večinoma ženske že v obdobju, preden rodijo, tako da je zelo pomembno, da je ta obravnava res strokovna, ne prehitro invazivna, temveč bolj konservativna," je dodala Smrkoljeva.

Poleg nadgradnje obstoječe kolposkopske dejavnosti bo vzpostavitev tega centra prinesla tudi razbremenitev obstoječih specialističnih ambulant in posledično skrajšanje čakalnih dob za druga ginekološka obolenja, je še poudarila Smrkoljeva.

Cepljenje kot dobra preventiva

Odprtje kolposkopskega centra je pozdravila tudi vodja državnega presejalnega programa Zora, zdravnica Urška Ivanuš. Program Zora namreč v okviru svojega celostnega delovanja predvideva kot pomemben del interdisciplinarnega tima tudi kolposkopske centre. Novi center tako v obstoječem sistemu pomeni edini manjkajoči člen v verigi izvajalcev storitev programa Zora.

"Kot veste, nam je po uvedbi organiziranega presejalnega programa uspelo res izjemno zmanjšati incidenco raka materničnega vratu do te mere, da danes pravzaprav že lahko rečemo, da smo na meji eliminacije tega raka. Vendar nam nikakor ne bo uspelo pasti pod magično mejo štirih novih primerov na 100 tisoč žensk, če ne bomo povečali precepljenosti proti HPV in tudi posodobili presejalne politike programa Zora," je še dejala Ivanuševa.