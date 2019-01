Rak materničnega vratu: Smiselno je tudi cepljenje dečkov #video

Ali bo državi uspelo izkoreniniti raka na materničnem vratu? Zaradi učinkovitega presejalnega programa ZORA in cepljenja se Slovenija uvršča med evropske države z najmanjšo incidenco. Preventiva je tista, ki lahko ohrani življenja, poudarjajo strokovnjaki in dodajajo, da morajo svojo prihodnost zavarovati tudi mladi. Šestošolke zato pozivajo k cepljenju proti raku na materničnem vratu.

Po zaslugi programa ZORA smo v Sloveniji po letu 2003 imeli za polovico manj primerov raka na materničnem vratu. V povprečju je od takrat do danes zbolelo 120 žensk na leto. Za rakom materničnega vratu pri nas povprečno umre od 40 do 50 žensk na leto. Leto 2017 je bilo rekordno, saj smo takrat pri nas odkrili le 82 novih obolenj, so poročali v oddaji Danes na Planetu.

Strokovnjaki priporočajo cepljenje

"Jaz sem dober primer tega, da se po bolezni lahko lepo živi. Vsem ženskam bi zato priporočila, da resnično skrbijo za svoje zdravje," je poudarila Danica Lindič, ki je premagala raka na materničnem vratu. V obdobju, ko je Lindičeva zbolela, je bilo primerov omenjene bolezni med ženskami pri nas še enkrat več kot danes.

Takrat še ni bilo presejalnega programa ZORA in cepljenja proti virusu HPV, okužba s tem virusom namreč lahko pripelje do te vrste raka. Specialist ginekologije Leon Meglič z Ginekološke klinike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana zato absolutno priporoča cepljenje. "Če ste se že okužili, zboleli ali morebiti celo imeli predrakave spremembe, potem se verjetnost ponovitve bolezni po naknadnem cepljenju v takšnem primeru zmanjša za kar 80 odstotkov," je pojasnil Meglič.

Smiselno je tudi cepljenje dečkov

Cepljenje je namreč največje zagotovilo za zaton pojavnosti raka na materničnem vratu. Pri nas ga od leta 2009 izvajajo na sistematskih pregledih v šestem razredu osnovne šole. V Sloveniji je cepljenje za zdaj brezplačno le za dekleta, za fante pa samo izjemoma, na primer v Slovenj Gradcu. "Plačnika sta občini Slovenj Gradec in Mislinja, precepljenost pri dečkih je blizu 60 odstotkov," je poudarila specialistka šolske medicine Miroslava Cajnkar Kac.

Če želimo raka na materničnem vratu zajeziti, je to edino smiselno, saj so tudi moški prenašalci virusa HPV. "Najboljše rezultate v desetletju po začetku cepljenja ima Škotska, ki je glede na velikost in kulturne navade primerljiva s Slovenijo. Pri nas precepljenost enega spola znaša 50 odstotkov. Medtem ko je pri nas cepljena samo četrtina določene generacije, so na Škotskem so dosegli 95-odstotno precepljenost," je pojasnil specialist klinične mikrobiologije Mario Poljak z ljubljanske medicinske fakultete.

"Sebe postaviš na prvo mesto"

Samo to je zagotovilo za kolektivno imunost pred določeno boleznijo, so poročali na Planet TV. Razvoj raka na materničnem vratu sicer lahko preprečimo tudi operativno, a Meglič ob tem opozarja, da lahko maternični vrat nato v primeru prezgodnjega poroda ali drugih zapletov pri nosečnosti začne popuščati.

Danica Lindič je zaradi raka na materničnem vratu ostala brez rodil. V zameno zanje je danes živa, je poudarila Lindičeva in dodala, da danes živi drugače, kot je živela pred nastankom bolezni. "Sebe postaviš na prvo mesto. Da spoznaš, da nečesa ne zmoreš, in narediš nekaj zase."