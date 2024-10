Tik pred začetkom rožnatega oktobra, ki je posvečen ozaveščanju o raku dojk, so v Državnem presejalnem programu za raka dojk DORA opravili milijonto mamografijo. Program v Sloveniji izvajajo od leta 2008 in se po doseženih kazalnikih kakovosti presejanja za raka dojk uvršča v evropski vrh. Milijonto mamografijo so opravili v Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča na Ptuju.

Program DORA deluje po vsej Sloveniji na 19 lokacijah in so vanj vključene vse ženske med 50. in 69. letom starosti, ki jih vsaki dve leti povabijo na presejalno mamografijo. Dolgoročni cilj programa je zmanjšanje umrljivosti žensk zaradi raka dojk v tem starostnem obdobju za 25 do 30 odstotkov.

Slovenska DORA je evropski primer dobre prakse presejanja, zato sodeluje tudi kot učni center za države, kjer presejalne programe šele vzpostavljajo. V zadnjih letih se ga na ravni države udeležuje že več kot 77 odstotkov vseh povabljenih žensk.

Presejalna mamografija strokovno dokazano še vedno velja za najzanesljivejšo metodo za zgodnje odkrivanje raka dojk in najprimernejšo za organizirano presejanje. V programu DORA so od začetka delovanja leta 2008 odkrili raka dojk že pri okoli šest tisoč ženskah, večinoma na začetni stopnji, ko je zdravljenje praviloma manj obsežno in zelo uspešno.

"Kakovost dela v presejalnem programu s poudarkom na rezultatih pri odkrivanju rakov dojk je dovolj velika, da bomo lahko tudi v Sloveniji v naslednjih letih zmanjšali število smrti zaradi raka dojk v ciljni populaciji žensk. In kar je najpomembnejše, vsako rešeno življenje je neprecenljivo," je ob obeležitvi jubilejne mamografije dejala vodja programa Barbara Mihevc Ponikvar.

Tudi na Ptuju, kjer je bilo opravljeno prelomno slikanje dojk, so lahko zadovoljni z odzivom žensk. V zadnjih letih se je presejalne mamografije udeležilo 79 odstotkov vseh povabljenih žensk, letos pa celo 85 odstotkov, kar je ena od najvišjih udeležb v Sloveniji.

Foto: Državni presejalni program za raka dojk DORA