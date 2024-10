Presejalni programi in redni pregledi nam lahko rešijo vid

Foto: Arhiv ponudnika

Starostna degeneracija makule (SDM) je očesna bolezen, ki najpogosteje prizadene starejše ljudi in vodi do izgube centralnega vida. Pri tem se okvari rumena pega ali makula, del mrežnice, odgovoren za centralni vid. Za upočasnitev napredovanja bolezni in za ohranjanje vida sta pomembna zgodnje odkrivanje in zdravljenje. Zato so v podjetju Roche omogočili nastanek spletne strani Roche za zdravje, kjer so na enem mestu zbrane strokovno preverjanje in uporabne informacije.

Ko se zmanjša vidna ostrina ali slika postane zverižena

Na SDM lahko pomislimo ob zmanjšanju ostrine vida, kar lahko oteži branje, prepoznavanje obrazov ali opravljanje natančnih del. Simptoma te bolezni sta zverižena slika, pri kateri se ravne črte zdijo valovite ali ukrivljene, in pojav zamegljenih ali temnih predelov v središču vidnega polja. Pojavijo se lahko tudi spremembe v zaznavanju barv, pri čemer se barve lahko zdijo manj intenzivne.

Ljudje z DME poročajo o naslednjih težavah: poslabšanje ostrine vida, okvara barvnega vida, pike v vidnem polju in popačen vid (foto: rochezazdravje.si). Foto: Arhiv ponudnika

Simptomi starostne degeneracije makule (SDM) se lahko med posamezniki zelo razlikujejo. V zgodnji fazi bolezni spremembe vida niso vedno opazne – še posebno, če je SDM prizadela samo eno oko. Ko bolezen napreduje, se lahko pojavijo naslednji simptomi:

ravne linije, kot so okvirji vrat in oken, so videti upognjeni ali popačeni. To lahko preverimo s testom Amslerjeve mreže (slika 1),

čez dan se poveča potreba po svetlobi (na primer pri branju ali šivanju),

barve so videti manj intenzivne,

središče vidnega polja je zamegljeno, prazno ali ima temno liso,

poveča se občutljivost za bleščanje (na primer pri vožnji v temi),

zdi se, da črke ali besede med branjem izginjajo,

pri prehodu iz temnega v svetlo okolje lahko dlje traja, da se oči navadijo na novo, drugačno svetlobo,

oseba spregleda predmete, ki so neposredno pred njo, med branjem časopis približa očem in podobno.

Slika 1 (video od 1:24 naprej): Test z Amslerjevo mrežo. Pokrijte si eno oko in se osredotočite na črno piko na sredini mreže. Kako zaznavate črte okoli črne pike? Nato preizkusite drugo oko. Če opazite madeže na mreži ali ukrivljene črte, morate nemudoma obiskati oftalmologa.

Čeprav starostne degeneracije makule (SDM) za zdaj še ni mogoče popolnoma pozdraviti, imamo na voljo zdravljenje, ki je dolgotrajno in le z doslednostjo lahko omogočimo stabilizacijo vida.

Zgodnje odkrivanje in zdravljenje diabetične retinopatije lahko pomaga preprečiti resne težave z vidom

Diabetična retinopatija je zaplet sladkorne bolezni, ki prizadene oči, natančneje mrežnico. Sprva je tiha in ponavadi ne povzroča težav z vidom, kar pomeni, da bolniki ne vedo, da že imajo okvarjeno mrežnico. Ko diabetična retinopatija napreduje ali prizadene osrednji del mrežnice, ki je odgovoren za najostrejši vid (imenovan rumena pega ali makula), se pojavijo težave z vidom, poslabšanje in zamegljenost vida, premikajoče se motnjave v vidnem polju, temne pike v vidnem polju ter slabši vid ponoči. V hujših primerih lahko diabetična retinopatija privede do delne ali popolne izgube vida.

Zgodnje odkrivanje in zdravljenje lahko pomagata preprečiti resne težave z vidom, zato svetujejo redne preglede očesnega ozadja na eno ali dve leti ter kontrolo vida z vsakim očesom posebej. Osebam s sladkorno boleznijo je diabetična retinopatija dobro znana, saj prizadene eno od treh. Ob hitro odkriti bolezni je zdravljenje učinkovitejše, kar lahko prepreči ali upočasni napredovanje bolezni in njenih zapletov ter pomaga ohranjati ali izboljšati vid. Pozna prepoznava povečuje tveganje za resne in nepovratne zaplete na očeh ter s tem trajno izgubo vida.

Zdravljenje je potrebno, kadar so na očesnem ozadju spremembe, ki prinašajo veliko tveganje za poslabšanje vida. V tem primeru je zdravljenje usmerjeno v preprečevanje napredovanja bolezni, ohranjanje vida ali celo v izboljšanje vidne ostrine. Temelj za uspešno zdravljenje je dobro vodena osnovna bolezen, sladkorna bolezen, urejen krvni tlak in ustrezna raven maščob v krvi. Večino primerov izgube vida zaradi diabetične retinopatije je mogoče preprečiti. Pri tem je zgodnje diagnosticiranje nadvse pomembno. Ker sami morda ne boste vedeli, da je z vašim vidom kaj narobe, so redni kontrolni pregledi vida zelo pomembni.

Bolnike iščejo s presejalnim programom

Od leta 2015 imamo v Sloveniji vzpostavljen nacionalni program presejanja diabetične retinopatije, ki je namenjen zgodnjemu odkrivanju bolezni in ohranjanju vida pri vseh osebah s sladkorno boleznijo. Na pregled lahko bolnika napoti družinski zdravnik ali diabetolog, opravljajo pa jih v desetih regionalnih centrih po Sloveniji. Pregled je kratek in neboleč.