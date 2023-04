NIJZ bi v program cepljenja proti HPV vključil vsaj eno dodatno generacijo fantov

Ob tem so na NIJZ spomnili, da so pri Zagovorniku načela enakosti NIJZ in ministrstvu za zdravje priporočili, da omogočita cepljenje proti humanim papilomavirusom (HPV) vsem mladostnikom in mladostnicam do 26. leta.

Ob tem so na NIJZ spomnili, da so pri Zagovorniku načela enakosti NIJZ in ministrstvu za zdravje priporočili, da omogočita cepljenje proti humanim papilomavirusom (HPV) vsem mladostnikom in mladostnicam do 26. leta. Foto: Getty Images

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so na ministrstvo za zdravje poslali predlog programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2023, ki vsebuje nekatere novosti. Na inštitutu med drugim predlagajo, da se sredstva za cepljenje proti HPV zagotovijo za vsaj eno dodatno generacijo fantov.

Po posvetu z izvajalci so na inštitutu predlagali, da se iz že zagotovljenih finančnih sredstev v program cepljenja proti HPV dodatno vključi vsaj ena dodatna generacija fantov (1. letnik srednje šole), po možnosti pa še ena (3. letnik srednje šole).

Cepljenje bi omogočili tudi vsem ostalim fantom

Na NIJZ predlagajo tudi proučitev predloga sekcij za primarno pediatrijo in za šolsko, študentsko in adolescentno medicino, ki se strinjata z vključitvijo dodatne generacije v 1. in 3. letniku, menita pa, da bi bilo treba omogočiti cepljenje tudi vsem ostalim fantom, tako kot velja za dekleta, za kar bi bilo treba zagotoviti dodatna finančna sredstva in cepivo.

V predlog programa cepljenja za leto 2023, o katerem bodo imeli zadnjo besedo na ministrstvu za zdravje, je NIJZ vključil tudi predlog, da se cepljenje proti covid-19 vključi tudi v ostale programe oz. poglavja programa cepljenja.

Predlagajo tudi, da se za najbolj ranljive, imunsko oslabljene paciente zagotovi cepljenje proti pasovcu z rekombinantnim cepivom proti pasovcu (Shingrix).

V skladu s sklepom posvetovalne skupine za cepljenje na NIJZ predlagajo, da se določenim skupinam z največjim tveganjem za invazivne pnevmokokne okužbe, ki jim v skladu z nacionalnimi priporočili pripada cepljenje proti pnevmokoknim okužbam s konjugiranim in polisaharidnim cepivom v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, omogoči cepljenje z 20-valentnim konjugiranim cepivom v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Cepljenje proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju že v 2. razredu

Zaradi nove časovnice sistematskih pregledov v letu 2023 in 2024 so na NIJZ predlagali tudi, da se cepljenje proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju iz 3. premakne v 2. razred osnovne šole.

Predlagali so tudi, da se obvezno cepljenje dijakov v srednji šoli, ki je do sedaj potekalo s cepivom proti tetanusu, zamenja s cepivom proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju.

Cepljenje s tretjim odmerkom proti hepatitisu B pa bi se po predlogu inštituta iz 1. razreda premaknilo v 2. razred.