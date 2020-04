Pari se najpogosteje prerekamo zaradi seksa in denarja

Naj se imata partnerja še tako zelo rada in lepo, prej ali slej pride v razmerju tudi do prepirov. Psihoterapevtka Veronika Podgoršek, ki se z družinsko in partnersko terapijo ukvarja že več kot 15 let, pravi, da sta najpogostejša razloga za konflikt seks in denar. Sploh zdaj med izolacijo zaradi koronavirusa, ko preživljamo skupaj več časa kot kadarkoli prej in ko so se številni znašli v hudih finančnih stiskah, so partnerski odnosi na hudi preizkušnji.

Kako se v teh težkih časih izolacije, ko so mnoge zveze na preizkušnji, soočiti s konflikti in prepiri ter bolečino, ki jo to prinaša s seboj, bo govora v nocojšnji oddaji Zaupno z Veroniko, ki bo na sporedu ob 21. uri tako na Siol.net kot tudi na Planetu. Konkretna vprašanja za dr. Veroniko Podgoršek na omenjeno temo lahko povsem anonimno pošljete prek spodnjega obrazca:

"Finance, seks, občutek nerazumljenosti in kršenje dogovorov. To so na kratko najpogostejši razlogi, da med partnerjema prihaja do konfliktov," pove dr. Veronika Podgoršek. Sploh zdaj, v času izolacije, ko smo drug z drugim več kot prej in ko so se mnogi znašli na čakanju na delo ali celo ostali brez službe, se lahko vrstijo hudi prepiri. Strah zaradi finančnih težav, negotovost, ali bo še kdaj tako kot prej, nestrinjanja okrog vzgoje otrok, zdaj ko so ves čas z nami doma – vse to lahko te dni vodi v grdo prerekanje, ki s sabo prinese nemalo bolečine.

Dr. Veronika Podgoršek bo tokrat govorila o tem, kako se soočiti s prepiri v zvezi. Foto: Osebni arhiv/Viktoria Podgoršek Včasih se partnerji ne strinjajo v tem, za kaj vse se porablja skupni denar. Spet drugič ga eden od njiju porablja več, kot bi ga naj, ali za nepotrebne stvari – tako vsaj meni njegov partner/ka. So celo primeri, ko drug drugemu skrivata dejansko finančno stanje.

Drugo "minsko polje" v odnosih pa je spolnost. Bodisi so spolne želje povsem različne oziroma ima eden v paru večjo spolno slo kot drugi. Potem je tukaj seveda še varanje – ena najhujših bolečin, s katero se oseba sooči v življenju. Tudi težave v spalnici so lahko te dni, ko smo večina časa zaprti med štirimi stenami, bolj izrazite, kot sicer.

"Ko pride do prepirov, delamo pogosto nevede mnogo usodnih napak. Na primer, grozimo s prekinitvijo odnosa. Torej grobo rečemo, da bomo zvezi naredili konec. Ali pa partnerja napadamo, namesto da bi mu na lep način skušali pojasniti, kaj nas moti, kako čutimo, kaj doživljamo. Če agresivno štartamo na drugega, ta tudi nima priložnosti povedati svojega videnja, kajti običajna reakcija na napad je protinapad. S takšne komunikacije pa seveda ne pride na koncu nič dobrega, konstruktivnega. Tretja napaka, ki jo delamo pri prepiranju, pa je popoln umik – partnerja ignoriramo in se umaknemo, kar seveda tudi ni v redu," pojasni Veronika.

Podrobneje o tem, kako se soočiti s prepiri v razmerju ter bolečino, ki jo prinašajo s seboj, ter kako rešiti zvezo, da ne propade zaradi hudih konfliktov, pa v nocojšnji oddaji Zaupno z Veroniko, ki bo na sporedu ob 21. uri tako na Siol.net kot na Planetu. Ne zamudite!

