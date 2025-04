Kot poroča TMZ, naj bi se 35-letni DeRozan zapletel v prepir z neznanim moškim v enim izmed suši restavracij v Calabasasu v Kaliforniji. V videoposnetku ki ga je objavil omenjeni tabloid, je razvidno, da se je branilec Kingsov zapletel v fizični prepir z moškim, ki je ležal na tleh z dvignjenimi nogami, zraven pa se jasno sliši, da naj bi od DeRozana zahteval naj mu vrne telefon. Ob tem je eden izmed obiskovalcev držal zvezdnika Sacramenta, prepir pa je poskušala končati tudi neznana ženska.

DeMar DeRozan reportedly got into a fight at a sushi spot after a man shoved a phone with a bright light in his face



Witnesses say DeRozan knocked the phone away, a brawl broke out, and the man ended up in an ambulance😳



(🎥 @tmz)



pic.twitter.com/8jjxr5PJXw — NBACentral (@TheDunkCentral) April 19, 2025

DeMar DeRozan gets into a physical altercation at a sushi restaurant after a man allegedly flashed a phone in his face...According to @TMZ this irritated DeMar prompting him to slap the phone out of the man's hand starting a scuffle that had to be broken up by several others.… pic.twitter.com/bR6zBRglfk — 📍Your Source For Pop Culture News📍 (@AyoVeezy) April 19, 2025

Trenutno sicer še ni znano, zakaj je do prepira prišlo, ena izmed prič v restavraciji pa naj bi za TMZ povedala, da naj bi neznani moški DeRozanu v obraz svetil s svojim telefonom, ta pa naj bi mu telefon izbil iz rok, kar je vodilo v prepir, ki se je sprevrgel v fizični obračun. V enem izmed videov je še mogoče slišati DeRozana, ki je neznanemu moškemu pred prepirom dejal, da naj se mu ne približuje. Svojo plat zgodbe je nato na socialnih omrežjih objavil tudi neznanec, ki naj bi po prepiru poiskal tudi zdravniško pomoč.

FULL Audio Of DeMar Derozan Getting Heated With A Fan👀:



DeMar: “Come on, don’t walk up on me”



Fan: “Let me get my phone”



DeMar: “Move, move!”



Fan: “You’re my hero, n****” pic.twitter.com/z01FYda51f — LegendZ (@legendz_nba) April 20, 2025

