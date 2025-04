Posebne pohvale na račun Luke Dončića, a ...

Čakanja je konec, začenja se končnica lige NBA in s tem daleč najzanimivejši del sezone v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. Slovenskega zvezdnika Luko Dončića čaka prvi play off v dresu Los Angeles Lakers, nasproti pa mu bodo stali stari znanci – Minnesota Timberwolves. "Mislim, da je, kar se tiče zadevanja zahtevnih metov, eden najboljših košarkarjev v ligi," je pred začetkom play offa o Luki Dončiću dejal prvi zvezdnik Timberwolves.

"Odkar sem v ligi, rad igram pick and roll, všeč mi je, ko me krijejo centri," se je ob spominih na lanski finale zahodne konference in noro trojko preko centra Minnesote Rudyja Goberta na drugi tekmi spomnil Luka Dončić. Tega po slabem letu v noči na nedeljo čaka nova serija s Timberwolves, a tokrat v drugem dresu.

Med vsemi izjemnimi potezami in vragolijami Dončića je še kako živ spomin na tisto noro trojko preko 32-letnega francoskega centra, ki mu je Slovenec ob tem zavpil, da ga nihče ne more braniti. Dončić sicer v končnici v poprečju dosega 30,9 točke na srečanje, s čimer v statistiki play offa zaostaja le za Michaelom Jordanom, ki je dosegal 33,5 točke na obračun. "Luka je še vedno prepričan, da ga ne more nihče braniti, še vedno tako misli o Rudyju," je ob tem dejal trener LA Lakers J. J. Redick.

Komentarju dotične trojke se je pred začetkom končnice nekoliko ognil Gobert. Dončić je takrat namreč naravnost blestel. Slovenec je v tisti seriji dosegal 32,4 točke, 9,6 skoka, 8,2 asistence in 2,2 ukradene žoge na srečanje, s čimer je prejel tudi priznanje za MVP zadnjega dejanja zahoda. "Lanski konferenčni finale je bil za nas odlična izkušnja. Preizkusili smo različne obrambe na Luki, zdaj nas čaka srečanje proti istemu košarkarju v drugi ekipi, a verjetno bo princip podoben. Tega se zavedamo in na nas je, da smo karseda najboljši. Moramo ga omejiti, kolikor je le mogoče, ter se prilagoditi, in če nam bo to uspelo, bomo zagotovo uspešni," je prepričan Francoz.

Foto: Guliverimage

Lanska serija, ki so jo Dallas Mavericks dobili s 4:1 v zmagah, je z razlogom tam, kamor spada. V preteklosti. Dončić, ki je doslej odigral 50 tekem v končnici, je letos februarja obrnil povsem nov list in vstopa v svojo prvo končnico v dresu LA Lakers. Ob novih soigralcih in novih klubih pa ga čaka tudi nekoliko drugačna Minnesota, ki je v tej sezoni ostala brez Karla-Anthonyja Townsa, ki se je preselil k New York Knicks, medtem ko sta se v Minnesoto v drugo smer preselila Julius Randle in Donte DiVincenzo. Ob tem seveda Timberwolves največ stavijo na Anthonyja Edwardsa, ki je v rednem delu na 79 odigranih tekmah v povprečju dosegel 27,6 točke na tekmo. Odlično je po prihodu igral tudi Randle, ki dosega povprečje 18,7 točke.

Najboljši posamezniki v zasedbi Minnesote:

Št. odigranih tekem v rednem delu Minutaža Točke Skoki Asistence Izg. žoge Ukr. žoge Anthony Edwards 79 36,3 27,6 5,7 4,5 3,2 1,2 Julius Randle 69 32,3 18,7 7,1 4,7 2,8 0,7 Naz Reid 80 27,5 14,2 6,0 2,3 1,4 0,7 Jaden McDaniels 82 31,9 12,2 5,7 2,0 1,2 1,3 Rudy Gobert 72 33,2 12,0 10,9 1,8 1,2 0,8 Donte DiVincenzo 62 25,9 11,7 3,7 3,6 1,6 1,2 Nickeil Alexander-Walker 82 25,3 9,4 3,2 2,7 1,2 0,6 Mike Conley 71 24,7 8,2 2,6 4,5 1,1 1,1

Že tako pa pomemben delež prispevata tudi Naz Reid in Jaden McDaniels, tu pa sta seveda še Gobert in DiVincenzo. In če je bila Minnesota po koncu lanskega rednega dela najboljša obrambna ekipa lige, je bila v tem rednem delu navdahnjena predvsem pri metu za tri točke, Timberwolves so v rednem delu zadeli 1.233 trojk, kar jih uvršča na peto meto med vsemi ekipami, od tega jih je kar 320 zadel Edwards, ki je bil s tem najboljši v ligi, eno manj je dosegel član Detroita Malik Beasley.

Posebna pozornost na Antu

Ant, ki je zaradi različnih prekrškov in predvsem preklinjanja in neprimernega obnašanja letos plačal že 308 tisoč evrov kazni, bo tako letos še za odtenek nevarnejši, česar se zavedajo tudi v taboru Lakers. "Napram lani so še dodali dva pomembna člana in seveda je tu še Ant. Imajo ogromno fantov, ki znajo igrati, in ogromno fantov, ki so odlični v obrambi. So zelo zanimiva ekipa," je dejal Dončić. Minnesota je sezono končala pri zmagi manj kot Lakers (49-33), kar je bilo dovolj za šesto mesto izjemno izenačenega in konkurenčnega zahoda, na zadnjih 21 tekmah pa je Minnesota zmagala kar sedemnajstkrat.

Anthony Edwards Foto: Guliverimage

"Vsaka ekipa je nekoliko drugačna, a Luka je še vedno izjemen košarkar," je pred začetkom prvega kroga končnice dejal trener Minnesote Chris Finch. "Ko ima žogo v svojih rokah, res odlično nadzira potek igre. Moramo narediti boljši posel pri tem, da to prekinemo. V lanski seriji smo se o njem naučili ogromno in zdaj moramo to pokazati. Naša disciplina in izvedba stvari okoli njegove igre morata biti boljši. Letos moramo biti pripravljeni na vse," je še opozoril Finch.

Obramba, obramba, obramba ...

V taboru Minnesote se zavedajo, da bo eden glavnih poudarkov ravno obramba na Slovencu, ki je proti koncu rednega dela sezone vse bolj in bolj kazal zametke šampionske forme. V lanskem finalu je Minnesota obrambne naloge nad Slovencem prvotno zaupala Jadenu McDanielsu, nato pa je to vlogo prevzel Edwards, ki je pred tem skrbel za Kyrieja Irvinga. Podobna naloga ju zagotovo čaka tudi letos, ob tem pa bodo Lakers ogromno stavili tudi na izkušenega LeBrona Jamesa, ki bo verjetno v "varstvu" Juliusa Randla, zagotovo pa bo zasedba Chrisa Fincha preizkusila številne metode, kako zaustaviti raznovrstnost napada ekipe iz mesta angelov.

Z izbranimi besedami je o obračunih z Dončićem, ki je v rednem delu za Jezernike v povprečju dosegal 28,2 točke, 8,2 skoka in 7,7 asistence na srečanje, spregovoril tudi 23-letni Ant. "Mislim, da je, kar se tiče zadevanja zahtevnih metov, eden najboljših košarkarjev v ligi. Poskušali mu bomo otežiti stvari. Videl je že vse, preizkusil je vse, tako da mislim, da ne obstaja obramba, ki je ne bi bil že vajen, a kljub temu bomo poskušali otežiti in omejiti njegovo igro. Lani nisem bil pripravljen, letos bom," je še dodal Edwards.

Chris Finch upa, da bo tokrat našel protiorožje za Luko Dončića. Foto: Guliverimage

Ekipi sta v tej sezoni odigrali štiri tekme, obe sta bili uspešni po dvakrat na svojem parketu. Le na zadnji izmed teh je bil v zasedbi Lakers tudi že Dončić, ki je ob zmagi 27. februarja dosegel 21 točk. A zdaj moštvi čaka povsem nov in drugačen boj. Prva tekma bo v Los Angelesu v nedeljo ob 2.30 po slovenskem času. Druga bo prav tako v mestu angelov v sredo ob 4. uri, tretja v Minneapolisu 26. aprila ob 3.30, četrta pa nato na istem prizorišču 27. aprila ob 21.30. Morebitne nadaljnje tekme v seriji na štiri zmage bodo nato v začetku maja. Zmagovalca tega para v polfinalu zahoda čaka nato boljši iz para Houston Rockets – Golden State Warriors.

