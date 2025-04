Pelinka se je k Los Angeles Lakers preselil leta 2017 in prevzel vlogo generalnega direktorja kluba, leta 2020 pa so mu zaupali še vlogo podpredsednika košarkarskih operacij v klubu. Zdaj je svoj naziv še nekoliko popravil in sklenil tudi novo pogodbo.

"Zadnjih osem sezon sem se zanesla na Roba ter verjela v njegovo vizijo in vodstvene sposobnosti, da bo naredil, kar je najboljše za Lakerse," je ob podpisu novega sodelovanja dejala lastnica kluba oziroma t. i. guvernerka Lakersov Jeanie Buss. "Cenim najin odnos in strokovnost, verjamem, da bo znal ustvariti ekipo, ki bo lahko osvojila šampionski prstan in igrala najboljšo košarko za Los Angeles in navijače Lakersov po vsem svetu," je dodala.

The Los Angeles Lakers have signed Rob Pelinka to a contract extension, with his new title as president of basketball operations along with general manager, sources tell ESPN. Lakers leadership is now signed long-term with Pelinka and coach JJ Redick. pic.twitter.com/BCpZNgxCzE — Shams Charania (@ShamsCharania) April 18, 2025

Zaslužen za prihod Dončića

55-letni funkcionar LA Lakers je bil februarja tudi najzaslužnejši za posel z Dallas Mavericks, v katerem se je z Nicom Harrisonom dogovoril za prihod Luke Dončića v mesto angelov. Že takrat je pojasnil, da se je z Dallasom dogovoril tudi zaradi dobrega odnosa s Harrisonom, s katerim je sodeloval že v preteklosti (Nike) – predvsem s Kobejem Bryantom. "Zato je bilo v najinih pogovorih čutiti veliko zaupanja," je začetne poteze velike menjave razkril Pelinka. Ideja se je sicer pojavila nekaj tednov prej na kavi v Dallasu.

Vedel je, da bo zahtevno izpeljati tako odmeven posel, po treh tednih pogovorov je že mislil, da tega ne bo mogoče narediti, a jim je uspelo. Ko je prvič prejel ponudbo, da bi v Los Angeles prišel Luka Dončić, je o tem takoj obvestil Buss. "Bila je navdušena. Rekla je, da gremo do konca. In uspelo nam je," je dejal Pelinka, ki sta ga pri Dončiću očarali zlasti dve stvari: "Ima kombinacijo uživanja v igri in ubijalski nagon, kar je zelo redko v svetu košarke."

"Luka je za nas darilo. Spada med tri najboljše igralce na tem planetu. Ne morem si zamisliti boljšega zvezdnika, na katerem bi gradili franšizo v prihodnjem desetletju. Je miren in tih, ko pa stopi na parket, iz njega udari njegov alter ego," je ob prihodu 26-letnega Slovenca takrat še dejal Pelinka.

Preberite še: