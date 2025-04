Srce Luke Dončića še vedno v Teksasu: velikodušna poteza navdušila

Zgodba se je začela povsem spontano. Trenerjeva žena je želela pomagati ekipi, ki si novih dresov ni mogla privoščiti, zato je na spletni platformi GoFundMe zagnala akcijo zbiranja sredstev. O tem ni veliko govorila, le tiho je upala, da se bo kdo odzval.

In potem – nepričakovano sporočilo. V nabiralniku jih je pričakala novica, da je nekdo z imenom Luka doniral celoten znesek, potreben za nakup opreme. "Najprej sem pomislil, da gre za prevaro. Rekel sem si – poznam samo enega Luka, in to je Dončić," je v smehu povedal trener Andre Banks. Ko so preverili podatke, so ugotovili, da gre res za slovenskega košarkarskega zvezdnika lige NBA, ki zdaj nosi dres Los Angeles Lakers.

Dončić je že pred svojo prvo vrnitvijo v Dallas v dresu nasprotne ekipe presenetil več lokalnih športnih skupnosti z donacijami, a pri Texas Chosen je poskrbel za res posebno presenečenje.

Trener Banks ni skrival hvaležnosti: "Dekletom to pomeni ogromno. Z novimi dresi ne bodo le videti boljše na igrišču, ampak bodo tudi bolj samozavestna. Luka jim je dal občutek, da jih nekdo vidi in ceni njihov trud. Luka, hvaležni smo ti, ti si njihov navdih. Nasmeh deklet pomeni vse."

Še en dokaz, da Luka Dončić ne blesti le na parketu, temveč je znan tudi kot človek s širokim srcem.