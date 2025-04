Dirk Nowitzki in Luka Dončić sta pustila velik pečat pri Dallasu. Foto: Guliverimage

Odhod Luke Dončića k Los Angeles Lakers je pri Dallas Mavericks še vedno zelo vroča tema. Očitno se navijači Dallasa nikakor ne morejo sprijazniti s potezo direktorja Nica Harrisona, ki je bil glavni akter te zgodbe.

Harrison je v torek samo za izbrane novinarje sklical novinarsko konferenco in še enkrat več zatrdil, da te odločitve ne obžaluje, kar je navijače še bolj podžgalo. Harrison je med drugim dejal, da so nekatere njegove odločitve nepriljubljene in niso všeč navijačem in morda tudi Dirku Nowitzkemu.

Navijači pa so na neki način jezni tudi na Dirka Nowitzkega, ki v Dallasu velja za košarkarskega boga, saj so mu pred dvorano postavili kip. Navijačem ni všeč, da nekdanji nemški košarkar molči in se ne želi izpostavljati.

Dirk is the Dallas Mavericks. Then, now and forever. No one should ever forget that.



That statue will be here forever.



Loyalty never fades away.



Tomorrow night 15 guys will put on a Mavericks uniform. They will do everything they can to win. For themselves, each other… https://t.co/JKCxPEMxSh