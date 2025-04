Prednost, ki je Luka Dončić ni imel še nikoli

V nedeljo je padel zastor nad rednim delom lige NBA in sedmim poglavjem rednega dela v karieri Luke Dončića, ki je bil za Slovenca vse prej kot enostaven. Kljub poškodbam, menjavi in privajanju na novo okolje pa je tudi v tej sezoni dokazoval, da gre za šampiona najvišjega kova, navijače LA Lakers pa lahko z optimizmom navdaja dejstvo, da se je proti koncu rednega dela njegova statistična bera le še izboljševala. Ob tem bo Slovenec prvič v ligi NBA končnico začel na domačem igrišču.

Slovenski košarkarski as Luka Dončić je v nedeljo napravil še svojo sedmo kljukico v karieri ob zaključku rednega dela sezone lige NBA. Ta je bila zanj nedvomno najtežja na njegovi poti, ob tem pa verjetno ni treba poudarjati glavnega razloga za tovrstno razmišljanje. Njegovo menjavo iz Dallas Mavericks k Los Angeles Lakers, ki je v začetku februarja zatresla svet, je liga NBA ob koncu rednega dela z naskokom označila za največji šok letošnje sezone.

"Beseda presenetljivo ne zaobjame dogajanja 2. februarja in dogodka, ki je spremenil ligo NBA. Boljši pridevniki bi bili: osupljivo, šokantno ali pa dih jemajoče," so za menjavo Dončića v mesto angelov opisali v ligi NBA. Zdaj za Slovenca prihaja, kot je sam dejal, najboljši del sezone. Da je 26-letni Ljubljančan nabrušen pred začetkom končnice, ni dvoma, sploh potem ko si pred sezono niti v scenariju za znanstveno-fantastični film ni nihče predstavljal, da bo v končnici namesto z Dallasom naslov lovil v dresu Jezernikov.

V dresu Lakersov je na 28 tekmah v povprečju dosegal 28,3 točke, 8,1 skoka in 7,5 asistence na obračun. Foto: Guliverimage

Menjava, poškodba, novo okolje ...

Poleg menjave je Dončićevo sezono rednega dela zaznamovala tudi prva daljša odsotnost zaradi poškodbe, zaradi katere se je njegov števec odigranih tekem v tej sezoni ustavil pri številki 50. Dvaindvajset jih je še odigral v dresu Dallasa, v drugem delu sezone pa jih je za Lakers vknjižil 28. Petdeset odigranih srečanj je sicer daleč najmanj v njegovi dozdajšnji NBA karieri, do zdaj jih je najmanj zbral v sezoni 2019/20, ko je zaigral na 61 tekmah. Kljub temu pa je njegova minutaža presegala 35 minut na tekmo, v tem času pa je v povprečju dosegel 28,2 točke, 8,2 skoka in 7,7 asistence na srečanje.

Kljub poškodbi in pretresom med sezono so njegove številke dosegale za večino košarkarjev nepredstavljive vrednosti, v povprečju je zbral tudi 1,8 ukradene žoge na obračun, kar je največ v njegovi karieri, številka pa je še toliko zanimivejša, če vzamemo v zakup, da je bil Ljubljančanu v obdobju pred menjavo mnogokrat očitan premajhen poudarek na igri v obrambi.

Statistika Luke Dončića v rednih delih sezon:

Sezona Št. odigranih tekem Št. tekem v prvi postavi Minutaža Povprečje točk Skoki Asistence Ukr. žoge Izg. žoge 2018/19 72 72 32,2 21,2 7,8 6,0 1,1 3,4 2019/20 61 61 33,6 28,8 9,4 8,8 1,0 4,3 2020/21 66 66 34,3 27,7 8,0 8,6 1,0 4,3 2021/22 65 65 35,4 28,4 9,1 8,7 1,2 4,5 2022/23 66 66 36,2 32,4 8,6 8,0 1,4 3,6 2023/24 70 70 37,5 33,9 9,2 9,8 1,4 4,0 2024/25 50 50 35,4 28,2 8,2 7,7 1,8 3,6

Sezona Povprečje zadetih trojk (na tekmo) Povprečje vrženih trojk (na tekmo) Povprečje zadetih metov za 2 (na tekmo) Povprečje vrženih metov za 2 (na tekmo) Povprečje zadetih prostih metov (na tekmo) Povprečje vrženih prostih metov (na tekmo) 2018/19 2,3 7,1 4,7 9,3 4,8 6,7 2019/20 2,8 8,9 6,7 11,7 7,0 9,2 2020/21 2,9 8,3 6,9 12,2 5,2 7,1 2021/22 3,1 8,8 6,8 12,8 5,6 7,5 2022/23 2,8 8,2 8,1 13,8 7,8 10,5 2023/24 4,1 10,6 7,4 13,0 6,8 8,7 2024/25 3,5 9,6 5,7 10,9 6,2 7,9

Očiten prispevek k beri Lakersov

Razen lanske sezone, ko je ob pohodu do NBA finala za Dallas dosegal zares MVP številke, je imel tudi drugi najboljši izkupiček pri metu za tri točke, četudi je po poškodbi iskal prave občutke pri metu, pa je prispeval levji delež pri pohodu Lakersov do tretjega mesta zahodne konference. Od njegovega debija v dresu Lakersov so ti 47,1 odstotka svojih metov zadeli z razdalje za tri točke. V zadnjih devetih tednih sezone se je ta številka tako znatno povišala s 39,6 odstotka, ki so jih dosegali pred tem.

Dončićev raznovrsten talent je močno razširil možnosti Lakersov v napadu, Slovenec je ekipo vodil s 102 zadetima trojkama v zadnjih devetih tednih, hkrati pa je še pomembnejši podatek, da je asistiral pri kar 92, ki so jih zadeli njegovi soigralci, ki so se ob podvajanju v obrambi na Slovenca večkrat znašli osamljeni pri metu izza črte. Lakersi so bili od Dončićevega prihoda od svojih nasprotnikov pri metu za tri točke v povprečju boljši za 4,9 točke na tekmo, ko je Luka igral in za 3,1 točke, ko 26-letni košarkar ni igral.

Kam lahko posežejo LA Lakers? Foto: Reuters

Prispevek Slovenca je botroval tudi dejstvu, da so Lakers sezono končali pri izkupičku 50-32, prvič od sezone 2020, ko so v finalu lige NBA v mehurčku v Orlandu zaustavili Miami Heat z Goranom Dragićem, pa so Lakers v rednem delu sezone zabeležili 50 zmag. Da so ob zadnjem takšnem izplenu na koncu zaustavili vse tekmece, pa zagotovo z optimizmom navdaja navijače 17-kratnih NBA prvakov tudi letos.

Ob tem se Dončić v končnico lige NBA prvič podaja s tretje pozicije po rednem delu, višje z Dallasom ni bil nikoli. V šestih sezonah v dresu Dallasa je njegova ekipa štirikrat nastopila v končnici, le enkrat končnico začela s prednostjo domačega igrišča, in sicer leta 2022, ko se je s četrtega mesta po rednem delu podala v boj proti Utah Jazz. Dončić je takrat zaradi poškodbe leve mečne mišice prve tri tekme v seriji izpustil, njegova ekipa pa je nato klonila z 2:4 v seriji. Dončić bo tako tokrat prvič play off začel pred domačimi navijači.

Dončić proti "ljubi" stranki

Za nameček Dončića čaka serija proti starim znancem, saj so Minnesoto Timberwolves v lanski sezoni z Dallasom s 4:1 porazili v seriji konferenčnega finala. Slovenec je v tisti seriji dosegal 32,4 točke, 9,6 skoka, 8,2 asistence in 2,2 ukradene žoge na srečanje, s čimer je prejel tudi priznanje za MVP konferenčnega finala. Lakers in Timberwolves so v letošnji sezoni rednega dela dosegli vsak po dve zmagi, na edini tekmi, ko se je Dončić že pridružil Jezernikom, pa so Lakers slavili s 111:102.

Dončić je srečanje končal pri 21 točkah, po odličnem začetku je nato v enem izmed delov srečanja zgrešil kar devet zaporednih metov, obetala se mu je celo prva tekma brez dosežene trojke po skoraj dveh letih in 97 zaporednih tekmah, nato pa je po osmih zgrešenih metih za tri zasijal, ko je bilo to najpotrebnejše. "To je noro, ne morem zadeti normalnega meta in potem zadanem iz takšnega položaja. To sem pač jaz, moram pa začeti zadevati tudi lažje mete, danes sem igral katastrofalno," se je kljub slabemu strelskemu večeru takrat smejalo Ljubljančanu.

Neverjetni meti proti Minnesoti pa za Dončića že pred tem niso bili neznanka, v lanskem finalu zahoda je na drugi tekmi tri sekunde pred koncem osmešil Rudyja Goberta in s trojko zapečatil usodo Minnesote. Podobnih vragolij se slovenski kapetan in njegovi navijači zagotovo nadejajo tudi za tokratno serijo, ki se bo v Los Angelesu začela v noči na nedeljo.

Preberite še: