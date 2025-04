Dorian Finney-Smith bo petič v karieri vstopil v končnico, a tokrat prvič v dresu Los Angeles Lakers. Ekipa bo v noči na nedeljo, ob 2.30 po slovenskem času, odprla serijo proti Minnesoti Timberwolves na domačem parketu Crypto.com Arene, kar se jim ni zgodilo že od leta 2012. Finney-Smith se veseli posebnega vzdušja: "Prvič bom začutil tisto lakersko energijo, ob kateri sem odraščal. Gledal sem jih v končnici, zdaj bom sam del tega. Komaj čakam, da vidim, kakšno bo vzdušje v dvorani."

Krilni košarkar je v NBA že devet let in je že izkusil, kaj pomenijo tekme v izločilnih bojih. V dresu Dallasa je bil skupaj z Luko Dončićem in vselej je igral pomembno vlogo: "Končnica je nekaj povsem drugega. Vsaka posest šteje. Naši navijači so že zdaj vključeni v igro, zato si samo predstavljam, kako bo šele zdaj. Austin Reaves in Vando (Jarred Vanderbilt, op. p.) sta mi govorila, kako je lani vse gorelo – zdaj želim to videti tudi sam."

V Los Angeles se je preselil decembra iz Brooklyna in hitro postal pomemben del obrambe Lakersov. Z Luko Dončićem ga vežejo tudi skupna leta v Dallasu, zato dobro ve, kako slovenski zvezdnik deluje v najpomembnejšem delu sezone. In glede na to, da bo Luka letos prvič igral v končnici v dresu Lakersov, ima Finney-Smith zanj prav poseben komentar: "Poznam ga. Verjetno ga bo treba kar malo umiriti, ker bo ves čas nekaj lajal," je v smehu povedal in nadaljeval: "Vsi to vemo – in to bo nekaj posebnega za naše navijače. Komaj čakam, da ga bom videti igrati v tem vzdušju."