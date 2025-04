V košarkarski ligi NBA postaja vse bolj napeto, saj se začenja končnica najmočnejše košarkarske lige na svetu. V njej bo tokrat zaigral tudi Luka Dončić, a prvič v dresu Los Angeles Lakers. Ti so redni del sezone končali na tretjem mestu, njihov nasprotnik v prvem krogu končnice pa bodo Minnesota Timberwolves. Prva tekma bo na sporedu v noči na nedeljo.

Gabe Vincent: V zadnji sekundi bo podal žogo, našel rešitev ali jo izpustil. Foto: Guliverimage

Luka bo v zadnji sekundi našel rešitev

Pri srbskem Telegrafu so imeli priložnost govoriti z nekaterimi igralci kalifornijske ekipe. Eden izmed njih je bil Gabe Vincent, ki ni skoparil s pohvalami na račun Dončića. Med drugim je povedal, da Luka nenehno vrši pritisk na nasprotno obrambo in vedno predstavlja grožnjo, ko se poda proti košu.

"Odlično se znajde pri sprejemanju odločitev v zadnjem trenutku. V zadnji sekundi bo podal žogo, našel rešitev ali jo izpustil. Kot napadalec moraš ostati zbran, osredotočen nanj in točno razumeti, kaj se dogaja na igrišču. Pogosto sprejme najboljšo mogočo odločitev, zato moraš biti pripravljen in to pričakovati. Roke moraš imeti vedno pripravljene, da lahko opraviš svoje delo."

Znano je, da je Ljubljančan velik zabavljač tudi zunaj igrišč, in ni skrivnost, da zelo uživa v balkanski glasbi. Očitno je njegov glasbeni okus našel pot tudi v slačilnico Lakersov, kar je potrdil tudi Vincent. "Da, zagotovo sem slišal njegovo glasbo, ampak je tudi zelo zabaven. Zelo v redu fant je. Profesionalen, predan svojemu delu, rad se zabava in resnično uživa v igri. Za zdaj res uživam v sodelovanju z njim."

Vse več je špekulacij. Foto: Guliverimage

V zadnjem času se pojavlja vse več špekulacij – te so sicer malo verjetne –, da bi se Lakersom lahko pridružil tudi Nikola Jokić, potem ko je Denver tik pred končnico odpustil glavnega trenerja Michaela Malona. Po šokantnem prestopu Dončića ki Jezernikom danes ni nič več nemogoče. Vincenta so vprašali, kako bi bilo, če bi se jim v slačilnici dejansko pridružil srbski zvezdnik.

"Mislim, da je Nikola Jokić neverjeten igralec, eden najboljših v naši ligi. Na vse mogoče načine povzroča težave. Ima višino, zna podajati in lahko zadeva z vseh treh položajev. Predstavljati si ga v dresu Lakersov, skupaj z nekaterimi igralci, ki jih imamo v slačilnici, je kot nekaj iz videoigric. Res, to bi bilo neverjetno videti. Brez dvoma bi bilo fantastično videti njega in Luko skupaj na parketu."

Rui Hačimura in Luka Dončić na parketu Foto: Guliverimage

"On vidi vse na igrišču"

Z izbranimi besedami je o Dončiću spregovoril tudi japonski košarkar Rui Hačimura, ki je poudaril, da so pred končnico vsi zdravi, v ekipi pa imajo košarkarje, kot so Luka Dončić, LeBron James in Austin Reaves. O sodelovanju z Dončićem je razkril, da je ključna predvsem potrpežljivost.

"Igrati z njim ... On na igrišču vidi vse. Zato je pomembno, da sem na pravem mestu in da ohranjam pravo razdaljo. To bo zame ključnega pomena. Prej sem pogosto šel pod koš brez žoge, ampak pri njem ... On podaja, ne da bi sploh pogledal, zato moramo včasih malo počakati, da vidimo, ali bo res podal ali ne," je povedal Hačimura.

