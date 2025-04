Novo razočaranje v taboru Dallas Mavericks, veselje za Grizlije in Vročico #video

Memphis je svojo premoč nad Dallasom uveljavljal skozi celotno tekmo (120:106), tako da je izkoristil že ofenzivno naravnano prvo četrtino (39:24), nato pa vodil tudi ob polčasu (66:49). Osma franšiza iz Tennesseeja se je lahko zanesla na dobro naoljen kolektiv s šestimi igralci z več kot desetimi točkami na čelu z Jarenom Jacksonom mlajšim (24).

Grizzlies se bodo v prvem krogu končnice na zahodu pomerili z ekipo Oklahoma City Thunder, ki ima najboljši izkupiček v sezoni 2024/25 (68 zmag in 14 porazov).



VIDEO: Reakcija Nica Harrisona ob novi poškodbi Anthonyja Davisa:

ESPN zooming in on Nico Harrison after AD airballs and gets injured 😭😭😭 pic.twitter.com/mGphiYDSqt