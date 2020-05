Na lastni koži bosta izkusila, kako poteka pravo urjenje specialnih enot #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V naslednji oddaji Preživetje v divjini bomo na preizkušnji spremljali očeta in sina. Osemnajstletnik si v prihodnosti želi postati pripadnik vojaških specialnih enot, zato je inštruktor tehnik preživetja v divjini Brane T. Červek zanju pripravil mini vojaško urjenje, ki ga po navadi pripravi za pripadnike specialnih enot.

Brane T. Červek je certificirani inštruktor tehnik preživetja v divjini z več kot 30-letnimi izkušnjami in je na tem področju eden najbolj usposobljenih ljudi na svetu. O tehnikah preživetja v naravi uči tako civiliste kot tudi vojaške specialne enote v tujini in pri nas, sodeluje tudi pri usposabljanju slovenskih vojakov za najzahtevnejše misije v Iraku, Afganistanu, Čadu in drugod.

Izkušnjo usposabljanja vojakov za najbolj zahtevne vojaške naloge bosta v naslednji oddaji Preživetje v divjini na lastni koži lahko izkusila tudi 46-letni Zinet in njegov 18-letni sin Alen, ki si želi postati pripadnik najelitnejših vojaških enot.

Oče Zinet in sina Alen z inštruktorjem Branetom T. Červekom

"Navdušenje nad tem, da bi postal pripadnik specialnih enot, izvira iz gledanja filmov in igranja raznih vojaških videoigric ter iz videoposnetkov," nam pove Alen. Njegov oče, ki je že opravil vojaško urjenje med služenjem vojaškega roka v Slovenski vojski, pa je prepričan, da se sin ne zaveda zahtevnosti takšnega poklica. "Zato sva se tudi prijavila. Hočem, da sin vidi, da je v resničnem življenju stvar nekoliko drugačna kot v videoigricah."

Preden sta se podala na preizkušnjo v oddaji, sta oče in sin iz Ljubljane nekaj znanja o tehnikah preživetja v neizprosnih naravnih okoljih nabrala z gledanjem oddaj o preživetju, oče pa je že poskusil zgraditi bivak. "Vsi skupaj smo tudi že prenočili zunaj na vrtu," je v smehu dodal Zinet.

Ko smo ju vprašali, ali sta imela pred oddajo kakšne pomisleke, je oče povedal, da ga je nekoliko skrbelo, kako se bo sin odzval na naloge, ki ga čakajo v oddaji, medtem ko je sina bolj skrbelo, ali morebiti med celotno preizkušnjo ne bi smel piti vode, in pa mraz.

Preizkušnjo očeta in sina v oddaji Preživetje v divjini si na Planetu lahko ogledate v torek ob 21. uri.

