Ekskluzivno: Takšni poligoni čakajo gasilce na velikem gasilskem izzivu #video

V ponedeljek, 4. maja, ob 21. uri, si boste na Planetu lahko ogledali predstavitveno oddajo Gasilci, v kateri se bodo na najzahtevnejših gasilskih poligonih, ki so bili zgrajeni pod strokovnim vodstvom gasilskih strokovnjakov, pomerile odlične gasilke iz PGD Predoslje. V nadaljevanju vam ekskluzivno predstavljamo poligone, ki jih bodo morali tekmovalci premagovati v oddaji.

Ob mednarodnem dnevu gasilcev in na dan, ko goduje zavetnik gasilcev sveti Florjan, se bomo požrtvovalnemu delu in vrhunski pripravljenosti prostovoljnih gasilcev in gasilk poklonili s predvajanjem pilotne oddaje Gasilci.

Oddajo bosta vodila Marko Potrč in Eva Cimbola, kot komentatorja pa bosta premagovanje izzivov spremljala športni komentator Tomaž Klemenčič in Jure Dolinar, poklicni gasilec in inštruktor. V predstavitveni oddaji se bodo s tremi zahtevnimi nalogami spopadle gasilke iz PGD Predoslje.

Pri prvem poligonu gre za simulacijo intervencije v goreči hiši, v kateri sta ujeta oseba in plinska jeklenka. Naloga tekmovalne ekipe je, da reši človeško življenje in odstrani plinsko jeklenko ter tako prepreči eksplozijo.

Drugi poligon je imenovan Poplava tovarne, ki je simulacija intervencije, v kateri vdor vode ogroža nevarno snov karbid. Gasilci morajo zgraditi zajezitev in preprečiti vodi stik z nevarno snovjo, ki bi lahko eksplodirala.

Tretji in najtežji izziv pa tekmovalne ekipe čaka na koncu. Veliki ognjeni poligon je simulacija najzahtevnejših intervencij. Gre za preizkus gasilskega znanja ter psihičnih in motoričnih sposobnosti gasilca, ki je opremljen s polno gasilsko opremo težko več kot dvajset kilogramov.

Kako je videti najzahtevnejši Veliki ognjeni poligon, si poglejte v spodnjem videu:

Predstavitveno oddajo Gasilci si oglejte v ponedeljek, 4. maja, ob 21. uri. Ob 20. uri bo kot po navadi na Planetu kviz Milijonar, kjer se bodo za dobrodelni namen prav tako pomerili gasilci, le da tokrat z vprašanji.

