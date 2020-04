Svetovni prvak s kavča: 26. trening #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

S posebno oddajo Svetovni prvak s kavča lahko opravite trening in se pošteno razmigate kar v domači dnevni sobi. Vadbe, ki jih pripravlja priljubljeni osebni trener Andrej Milutinovič v družbi svoje izbranke Patricije Bezenšek, lahko na Planetu spremljate ob ponedeljkih, sredah in petkih ob 14.10. Po oddaji najdete trening tudi na naši spletni strani.

Noge:

3 x 12 super slow počepov z metlo nad glavo

3 x 12 izpadnih korakov na klopci

3 x 12 iztegov kolkov na tleh

Triceps:

3 x 10 dipsov

3 x 12 enoročnih iztegov komolcev za glavo

3 x ozkih sklec

Ozke sklece z boki na tleh (opis vaje)

Uležemo se na trebuh, roke damo ob telo in zapestje v višino reber. Nato se dvignemo na iztegnjene komolce in potisnemo glavo nazaj, da pridemo v položaj pozdrav soncu. Nato se spustimo nazaj na tla s komolci ob telesu do pravega kota v komolcu. Naredimo 3 x 12 ponovitev.

Če ste zamudili prejšnje treninge, jih najdete tukaj:

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.