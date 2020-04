Svetovni prvak s kavča: 24. trening #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

S posebno oddajo Svetovni prvak s kavča lahko opravite trening in se pošteno razmigate kar v domači dnevni sobi. Vadbe, ki jih pripravlja priljubljeni osebni trener Andrej Milutinovič v družbi svoje izbranke Patricije Bezenšek, lahko na Planetu spremljate ob ponedeljkih, sredah in petkih ob 14.10. Po oddaji najdete trening tudi na naši spletni strani.

Hrbet:

3 x 12 vleka za glavo z brisačo

3 x 12 enoročno veslanje

3 x 10 goodmorningov

Rame:

3 x 12 potisk nad glavo

3 x 10 izmeničnih dvigov pred telesom

3 x 12 lateralnih dvigov

Izmenični dvigi pred telesom (opis vaje)

Stojimo pokončno, v vsaki roki imamo eno lahko utež. Roke stegnemo pred seboj na boke in nato vsako roko posebej iztegnjeno dvignemo do višine oči in spustimo nazaj na boke. Delamo izmenično 3 x 12 ponovitev z vsako roko.

Če ste zamudili prejšnje treninge, jih najdete tukaj:

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.