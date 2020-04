Svetovni prvak s kavča: 21. trening #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

S posebno oddajo Svetovni prvak s kavča lahko opravite trening in se pošteno razmigate kar v domači dnevni sobi. Vadbe, ki jih pripravlja priljubljeni osebni trener Andrej Milutinovič v družbi svoje izbranke Patricije Bezenšek, lahko na Planetu spremljate ob ponedeljkih, sredah in petkih ob 14.10. Po oddaji najdete trening tudi na naši spletni strani.

Prsa:

3 x 10 sklec

3 x 12 metuljček na tleh z utežmi

3 x potisk s prsi leže z utežmi

Roke:

3 x 10 dipsov

3 x 12 upogibov komolca za glavo soročno

3 x 10 upogibov komolca

Potisk s prsi

Uležemo se na tla na hrbet. V roke vzamemo uteži in jih damo na pazduho. Nato stegnemo roke nad sabo v višini prsi skoraj do popolnega iztega komolca. Nato spustimo roke nazaj do pravega kota v komolcu proti pazduhi z zapestjem. Naredimo 3 x 12 ponovitev.

