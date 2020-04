Svetovni prvak s kavča: 25. trening #video

S posebno oddajo Svetovni prvak s kavča lahko opravite trening in se pošteno razmigate kar v domači dnevni sobi. Vadbe, ki jih pripravlja priljubljeni osebni trener Andrej Milutinovič v družbi svoje izbranke Patricije Bezenšek, lahko na Planetu spremljate ob ponedeljkih, sredah in petkih ob 14.10. Po oddaji najdete trening tudi na naši spletni strani.

Prsa:

3 x 10 poševnih sklec

3 x 12 ozkih potiskov s prsi z nahrbtnikom oz. z medicinko

3 x 12 metuljčkov

Roke:

3 x 10 enoročnih upogibov komolca v predklonu

3 x 12 iztegov komolca za glavo

3 x 10 ozkih sklec

Enoročni upogib komolca v predklonu (opis vaje)

Postavimo se v predklon, v roko vzamemo utež in pustimo, da nam roka prosto visi pravokotno na tla. Nato brez premikanja komolca naredimo upogib komolca do pravega kota in počasi spustimo nazaj do popolnega iztega roke. Naredimo 3 x 12 ponovitev z vsako roko.

