"Dala sem vse od sebe in na to sem ponosna!" #video

V zadnji oddaji Preživetje v divjini smo na preizkušnji, ki jo je zaznamovalo zelo neprijetno vreme, spremljali frizerko Andrejo iz Maribora in ljubiteljskega ribiča Patricka iz Ljubljane. Čeprav jima izziva ni uspelo dokončati, Štajerka pravi, da je nase ponosna. Dokazala si je, da zmore več, kot si je mislila, in zdaj verjame, da je, kot ji je rekel Brane, hudičevo močna ženska, čeprav ni videti tako.

Izziva, ki ga je zaznamovalo izredno slabo vreme, nista uspešno opravila. Zakaj sta se na koncu, ko vama je nazadnje le uspelo zanetiti ogenj, odločila prekiniti preizkušnjo?

Tako zelo sem se veselila tega doživetja, nato pa se je vreme tako grdo obrnilo proti nama. Vreme je bilo res dinamično. Sneg, veter, dež, toča, grmenje. Noro. Za povrhu pa izredno nizke temperature. O predaji sem prvič začela razmišljati, ko sva zakurila ogenj in sem presodila, da na tako slabo gorečem ognju nimam možnosti posušiti oblačil in obutve. Prstov na nogah nisem mogla več premikati. Moker les ni dajal dovolj energije za močan, topel ogenj. Na zvonec sem nato pozvonila, ker res nisem hotela, da me otroci po snemanju pridejo iskat v bolnišnico zaradi podhladitve.

Bi zdaj kaj naredili drugače? Katera je bila po vašem mnenju vajina ključna napaka?

Vsekakor se ne bi približala Branetu blizu vode. Oblečeno me je vrgel vanjo (smeh, op. p.). Sicer pa ne bi nič naredila drugače. Dala sem vse od sebe in na to sem ponosna.

Ko vama je Brane rekel, da skočita v vodo, da se bosta ogrela, ste vi to storili, vaš sotekmovalec pa ne. Kako ste gledali na to?

Brane nama ni povedal, da naju bo skok v ledeno vodo posledično ogrel. Jaz sem se odločila, da bom naredila vse, kar bo od mene zahteval. Patricka sem sicer spodbujala, nisem pa bila njegove osebne bitke v danem položaju, zato tudi sodila ne bom. Jaz sem skočila in še danes sem ponosna na to. Že vse življenje se borim z anksioznostjo. Ker sem vse to prestala, sem zase absolutna zmagovalka.

Kaj pa je tisto, kar ste se iz celotne izkušnje naučili?

Nauk te izkušnje je, da zmorem več, kot si sama pripisujem, in da sem res, kot mi je rekel Brane, hudičevo močna ženska, ki ni videti tako.

Ali v bližnji prihodnosti načrtujete še kakšen adrenalinski podvig?

Že leta si želim skočiti s padalom. Bom Braneta prepričala, da grem kar z njim, ampak v toplem vremenu (smeh, op. p.). Sicer pa bi se rada iz srca zahvalila celotni ekipi oddaje Preživetje v divjini, da mi je omogočila to izkušnjo, ki bo ostala z mano za večno.

