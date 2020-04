Zgovorna Štajerka pred preizkušnjo v divjini: Najbolj me je strah mraza #foto

V naslednji oddaji bomo na preizkušnji preživetja v divjini z Barnetom T. Červekom spremljali Andrejo, lastnico frizerskega salona, ki si želi en dan oddiha zase, in ljubiteljskega ribiča Patrick, ki o sebi pove, da se preizkušenj v naravi ne boji, saj je njihov stari znanec. Štajerka nam je v pogovoru med drugim zaupala, zakaj se je prijavila v oddajo in česa se na preizkušnji najbolj boji.

Povedali ste, da ste se na izkušnjo prijavili, ker bi radi imeli dan oddiha zase. Kaj ste s tem mislili?

Vsak dan sem samo mama, žena, frizerka ... Nenehno me oblegajo ljudje, in pri dveh sinovih je beseda mama na koncu dneva že tista beseda, ki para živce (smeh, op. p.). Po dolgih letih sem si zaželela en dan in noč samo zase, da sem lahko samo Andreja.

Kaj pa je tisto, kar bi v oddaji Preživetje v divjini radi spoznali o sebi?

Želim si popoln odklop od civiliziranega sveta, zaužiti naravo in se kaj novega naučiti. Predvsem pa spoznati, česa sem dejansko fizično in psihično sposobna v objemu neusmiljene narave in kako se bom znašla v izzivih divjine.

Katera je tista vaša lastnost, ki bi vam med težko preizkušnjo lahko prišla zelo prav?

Vsekakor moja sposobnost zdrave trme in vztrajnosti ter seveda pozitivne energije.

Radi in zelo veliko tudi govorite. Vam kdaj vseeno zmanjka besed?

(smeh, op. p.) Res sem zelo zgovorna oseba, pa lahko rečem, da tudi družabna in vesela. Seveda tudi meni kdaj zmanjka besed, predvsem takrat, ko sem zelo utrujena. Takrat se po navadi umaknem in umolknem.

Kateri vaš podvig v naravi doslej je bil po vašem mnenju najbolj ekstremen oziroma ste nanj najbolj ponosni?

Moram priznati, da nimam posebnih športnih dosežkov. Porod mojih dveh sinov je edina adrenalinska izkušnja, ki jo lahko navedem (smeh, op. p.). Sem pa kot mala deklica živela na kmetiji in po svoje osvajala razne griče in raziskovala bližnje gozdove.

Ste pred pred preizkušnjo že poznali kakšne tehnike preživetja, ki bi vam lahko prišle prav?

V preživetje v divjini grem popolnoma brez izkušenj. Kot otrok sem veliko časa preživela v naravi in raziskovala gozd. Ampak to je bila seveda samo igra in nič strokovnega. Mama in oče sta veliko delala. Živeli smo na samem, na podeželski mali kmetiji, mama in oče sta veliko delala, zato sem si čas krajšala sama s seboj. Prav to je verjetno razlog, da sem postala zelo iznajdljiva.

Vas je pred preizkušnjo kaj posebej skrbelo?

Najbolj se bojim mraza, ker sem res zmrzljiva. In, bog ne daj, ledeno mrzle vode, ker si ne predstavljam, da bi morala zaplavati v njej.

