Petkovo animirano zabavo prinaša Lorax

V petek, 24. aprila, nas bo ob 20. uri na Planetu zabaval animirani film Lorax (The Lorax), posnet po zgodbi Dr. Seussa o nenavadnem in malo strogem varuhu gozda, ki tako mlajše kot starejše generacije opominja, da za naš planet še obstaja upanje in da nikoli ni prepozno.

Zgodba filma Lorax spremlja 12-letnega dečka Teda, ki živi v mestu, kjer je vse umetno in kjer ne raste prav nobena rastlina. Ker je zaljubljen v okoljsko zavedno dekle, se odloči najti čisto pravo drevo. Da bi ga našel, pa mora prisluhniti zgodbi o Loraxu, brkatemu bitju, ki se bori za zaščito gozdov, in spoznati resnico o okolju, ki ga obkroža. Skupaj z oranžnim čemernežem mora Ted posvariti mesto pred ekološkim uničenjem, ki sta ga povzročila pohlep in brezobzirnost meščanov. Gre za zabaven in čustven film, ki osvetljuje pomen ravnotežja med naravo in človeškim napredkom, tema pa je zdaj bolj aktualna kot kadarkoli.

Lorax je navdušil občinstvo po svetu

Glasove za sinhronizacijo risanke so posodili Gregor Čušin, Lado Bizovičar, Branko Završan, Tadej Pišek, Maja Keuc, Uroš Potočnik, Nataša Barbara Gračner, Ljerka Belak in drugi. Glasbena fantazijska pustolovščina je bila izjemno uspešna, saj je po svetu zaslužila skoraj 350 milijonov dolarjev in bila nominirana za več nagrad, na Planetu pa bo v petek, 24. aprila, ob 20. uri predvajana premierno na slovenskih televizijah.

Lorax bo na Planetu v petek, ob 20. uri, ponovitev pa v soboto, ob 17.25.

Nedeljska premiera s filmom Fantastični štirje

Še ena filmska premiera nas na Planetu čaka v nedeljo, ob 22. uri, ko bo na sporedu fantazijski akcijski film Fantastični štirje (Fantastic Four) iz leta 2015. Gre za sodobno interpretacijo legendarne Marvelove ekipe superjunakov, v kateri se štirje izobčenci teleportirajo v drugo vesolje, kar na pretresljiv način spremeni njihovo telesno podobo. Kot ekipa se morajo naučiti uporabljati svoje strah zbujajoče nove sposobnosti ter skupaj Zemljo rešiti pred nekdanjim prijateljem, ki je postal sovražnik. V glavnih vlogah igrajo Miles Teller, Michael B. Jordan, Kate Mara, Jamie Bell in Toby Kebbell.

Fantastični štirje bodo na Planetu v nedeljo, ob 22. uri.

