Poglejte, kaj med izolacijo počne priljubljena voditeljica #video

Jasna Kuljaj v teh dneh pomaga pri kmečkih opravilih, telovadi s pomočjo oddaje Svetovni prvak s kavča na Planetu, v kateri treninge pripravlja njen prijatelj in osebni trener Andrej Milutinovič, in dela prav posebne "dolenjske" snežene može. Seveda nekaj časa ostane tudi za dobro hrano in pijačo ter seveda za ples ob spremljanju oddaje Pri Črnem Petru.

Jasno Kuljaj boste v soboto ob 20. uri na Planetu lahko spremljali tudi v oddaji Pri Črnem Petru, kjer vam spet obljubljajo obilo dobre zabave in odlične glasbe.

