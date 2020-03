Voditeljica sodelovala v spletnem izzivu: bi jo prepoznali? #foto

Pred dnevi se je na družbenih omrežjih razširil poseben izziv, pri katerem so morali tisti, ki so jih prijatelji izzvali, naj sodelujejo, na profilih objaviti svojo čim bolj staro fotografijo. Izziv je sprejela tudi priljubljena voditeljica Jasna Kuljaj in objavila nekaj fotografij iz svojih otroških let.