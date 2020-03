Tako dneve zdaj preživlja Jasna Kuljaj #foto

Priljubljena voditeljica Jasna Kuljaj nam je zaupala, da je pred dnevi, ko je položaj zaradi virusa postajal vse bolj resen in je bil vsak izhod iz stanovanja poseben izziv, odločila, da pripravi kovčke in gre k staršem na Dolenjsko.

"Malce nenavadno je bilo pripravljati kovčke, ne da bi vedela, za kako dolgo odhajamo, a občutek svobode, ko smo na Dolenjskem stopili iz avta, je nekaj, česar ne bom nikoli pozabila. Pod Gorjanci čas s korono ali brez nje teče bolj počasi in če imaš možnost preživljati čas na prostem, sploh ne opaziš, da je kaj drugače."

Jasna je povedala, da v teh dneh živi umirjeno podeželsko življenje, vseeno pa poskrbi, da ji ni nikoli dolgčas. "Mama mi je pokazala, kje je naša njiva, za katero, priznam, nisem niti vedela, da jo imamo (smeh, op. p.), saj so bili moji obiski na Dolenjskem vedno kratki in vedno se mi je kam mudilo. Zdaj se je svet nekako ustavil in v resnici se pogovarjamo o tem, kdaj in kaj se bo sadilo. Dneve preživljam s samokolnico, saj se precej uspešno zamotim s pobiranjem vej, ker je oče ravno končal obrezovanje drevja."

Voditeljica Jasna Kuljaj bo z vami tudi v oddaji Pri Črnem Petru, ki bo odslej na sporedu ob sobotah ob 20. uri na Planetu.

