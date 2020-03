Rebeka Dremelj: Trenutno sem v vlogi učiteljice, kuharice, hišnika, čistilke ... #intervju

Naslov vaše zadnje skladbe je Zdravo sreča, v njen pa pravite, da je sreča, ko spoznaš samega sebe. Je čas, ki smo ga primorani preživeti v izolaciji, priložnost, da same sebe še bolj spoznamo? Kaj ste na primer sami "odkrili" o sebi?

Trenutno se še vsi zelo lovimo in prepričana sem, da se večina tistih staršev, ki delajo od doma, spopada z istimi težavami, zato časa za spoznavanje sebe ravno nimam. (smeh, op. p.) Trenutno sem v vlogi učiteljice, vzgojiteljice, kuharice, hišnika, čistilke, pa mame in Rebeke Dremelj (smeh, op. p.). Iskreno povedano, zdi se mi, da se obrnem okoli svoje osi in že je konec dneva. O pesmi Zdravo sreča pa menim, da nam takšna pozitivna pesem v teh precej težkih trenutkih lahko samo koristi. Sicer pa je zagotovo res, da če imaš rad samega sebe in če si zadovoljen sam s sabo, to zadovoljstvo in srečo lahko deliš tudi med druge.

Rebeka Dremelj bo v oddaji Pri Črnem Petru nastopila tudi s pesmijo Zdravo sreča. Foto: Ana Kovač

Kako pa so videti vaši dnevi z družino zdaj, ko ste v izolaciji?

Pestri (smeh, op. p.). Zjutraj bujenje, urejanje, zajtrk, Šajanina šola in hkrati animacija Sije, da dovoli Šajani dokončati stvari za šolo, vmes malo kuhanja, pranja in pospravljanja, medtem odgovorim še na kakšen intervju, poskrbim za objave na družbenih omrežjih. Včeraj sem na primer snemala vokal za Band aid Moja dežela, popoldne pa sem se zabavala z otroki na prostem. Trampolin, kotalkanje, tobogan, pri katerem sem se precenila in se zagozdila vanj. To je bil šov, vam rečem (smeh, op. p.). Vmes pa še pripravljanje malic, večerje in vsega potrebnega. Pestro, vam rečem, pestro.

Kaj poleg nastopov ta trenutek najbolj pogrešate in kaj bo prva stvar, ki jo boste naredili, ko bo samoizolacije konec?

Druženje s prijatelji! Oba z možem sva zelo družabna človeka in res skoraj ni konca tedna, da nismo v dobri družbi prijateljev. No, zdaj spoznavamo, koliko je res vredno tisto, kar smo imeli za samoumevno.

Tudi sami ste se pred časom že borili z zahrbtno boleznijo. Se zato v tem obdobju kaj bolj bojite za svoje zdravje?

Ne vem, kaj naj si mislim. Ali spadam v rizično skupino ali ne? V vsakem primeru mi ni vseeno za katerokoli bolezen, za kakršnokoli virozo pri kateremkoli od nas. Zdravje zelo cenim in od leta 2016 ga nič več ne jemljem za samoumevno.

Za videospot za prej omenjeno pesem ste sami napisali tudi scenarij. Pišete pa tudi svoj blog. Imate morda željo kdaj napisati tudi svojo knjigo?

Avtobiografije nimam želje pisati, ker je bilo o meni povedanega že veliko in še malo več (smeh, op. p.). Če pa bi že napisala knjigo, bi bila takšna, ki bi ljudem v stiski morda lahko pomagala. Na tak način, kot pišem blog. Svoja razmišljanja, pametne in malo manj pametne nasvete, napisane na zabaven in realen način. Natanko tako, kot je, brez olepševanja.

Foto: Ana Kovač

Sporočilo vaše pesmi je tudi preobremenjenost z družbenimi omrežji, pa vendar so nam prišla prav v obdobju te krize. Se je zato vaše mišljenje o družbenih omrežjih kaj spremenilo?

Jaz proti družbenim omrežjem res nimam nič. Bog ne daj, ravno nasprotno. Hvaležna sem za njih, saj so nam glasbenikom oziroma medijskim osebam prinesla veliko dobrega. Svoj lastni medij. Je pa res, da so prinesla tudi kup negativnosti, kup depresij, ker mladi hrepenijo po stvareh, ki niso uresničljive, in ker želijo biti nekaj, kar niso. Prinesla so "hektiko" v naše življenje in absolutno preobremenjenost. Zato opozarjam na to, da je treba včasih pogledati tudi malo mimo zaslona, kajti okoli nas je toliko lepega, a v poplavi svoje preobremenjenosti tega ne vidimo.

Rebeka Dremelj bo nastopila tudi v oddaji Pri Črnem Petru, ki bo na sporedu v soboto ob 20. uri na Planetu.

