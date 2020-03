Na zahteven izziv se bo tokrat podala prva ženska #video

V torek ste si na Planetu lahko ogledali prvi del resnične pustolovščine Preživetje v divjini, v kateri se je z izzivom spopadel 34-letni Dolenjec. V oddaji, ki bo na sporedu v torek ob 21. uri, pa bomo spoznali tudi prvo žensko, ki bo en dan in eno noč poskusila preživeti v divjini brez sodobnih pripomočkov. Preverite, kaj nam je zaupal o svojih dosedanjih podvigih in strahovih.

Nataša Brance iz okolice Celja, ki se je v oddajo prijavila, ker je sama sebi želela dokazati, da zmore, nam je povedala, da se je športu v preteklosti bolj ali manj izogibala. V zadnjih letih pa je svojo miselnost popolnoma spremenila.

"Zdaj zelo rada tečem, bolj intenzivno pa sem začela obiskovati tudi hribe in gore. V zadnjih dveh letih sem se povzpela na 15 dvatisočakov in prvič uspela stati na vrhu Triglava," je ponosno povedala 45-letnica, ki so ji sicer adrenalinski podvigi zelo blizu. Zaupala nam je, da ji je prijateljica pred leti izpolnila dolgoletno željo − skok s padalom.

Inštruktor preživetja v divjini Brane T. Červek in Nataša.

Izziv Preživetje v divjini je bil težji, kot je pričakovala

Tudi Nataša je v izziv vstopila z mislijo, "pa saj je samo 24 ur". "Moram priznati, da se je hitro izkazalo, da bo to zelo dolgih 24 ur. Že na začetku sem ugotovila, da sem s kondicijo na psu, čeprav sem do tistega trenutka mislila drugače. Da bo vse prej kot enostavno, mi je postalo jasno, ko sem morala zabresti v ledeno vodo, čeprav se ledene vode nisem bala, bolj me je bilo strah noči."

Na dan njenega izziva so bile temperature izredno nizke in zato so bile priprave na netenje ognja, potem ko je preplavala ledeno reko, zelo zahtevne. "Nikakor se nisem mogla ogreti. Roke me naenkrat niso ubogale več, da ne govorim o glavi. Zdelo se mi je, da so mi tudi možgani zamrznili v tisti ledeni vodi."

V oddaji se je soočila s svojim največjim strahom

Mama dveh otrok nam je povedala, da je njen največji strah, ki ga nosi s seboj še iz otroštva, tema. "Ko se je Brane v nekem trenutku poslovil in sem ostala sama, sem si mislila, to je to. To je moj izziv. Ostati sama v gozdu, ko je okoli tebe samo tema in daleč naokoli nikogar. Takrat postaneš sam sebi najboljši prijatelj ali pa največji sovražnik. Jaz sem izbrala prvo. Celo noč sem se na glas pogovarjala sama s seboj, se bodrila in si v mislih obljubljala vse mogoče, sploh takrat, ko je gozd postajal vse bolj glasen."

Za nekaj negotovosti pa je poskrbel tudi Brane, ki jo je za lahko noč opozoril, da medvedi ne spijo.

