Červek o koronavirusu: Ne bodite nebogljeni doma, pojdite v naravo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z Branetom T. Červekom, ki velja za enega najbolj izurjenih inštruktorjev preživetja v divjini na svetu in ki ga boste lahko spremljali tudi v oddaji Preživetje v divjini na Planetu, smo se pogovarjali o trenutni krizni situaciji zaradi koronavirusa in o tem, kaj lahko ljudje storijo, da bodo te težke trenutke čim bolj mirno preživeli.

V zadnjih dneh smo v Sloveniji priča vse več ukrepom, kot so zapiranje šol, vrtcev, prepoved javnih prireditev, delo od doma, ki bi pomagali zajeziti širjenje virusa v naši državi. Veliko ljudi bo zato v teh dneh ostalo doma.

"Zdaj ni čas, da ostanemo nebogljeni doma. Končno lahko odidete v naravo, na zrak, ampak ne v prvi park v mestu. Pojdite v naravo, nekam, kjer se lahko nadihate svežega zraka. Ostanite zunaj ves božji dan, vmes pa naj vas zebe, naj vam je vroče, bodite veliko na soncu, bodite umazani od zemlje, igrajte se z otroki do onemoglosti in na koncu dneva odprite oči. Verjamem, da boste spoznali, da nam je prav hudičevo lepo, pa tako malo potrebujemo," je povedal Brane.

"Zdaj bomo imeli čas, ampak ne izkoriščajte ga na kavicah v prvem lokalu in tudi pijančevanje ne bo koristilo nobenemu. Čas je, da z družino obiščete vaše prazne zaprašene vikende in koče, če jih imate in kjer ste se prvotno imeli namen družiti z najbljižnjimi, pa tako malokrat ste se. Vsi, ki imate doma manjše živali, za njih lepo poskrbite, preden odidete. Lastniki psov pa imate zdaj priložnost, da svoje štirinožce končno zares odpeljete ven, naj začutijo svobodo z vami, naj se utrudijo kot še nikoli."

Panika zaradi hrane ni potrebna

Nekatere trgovine so v zadnjem času povsem izropane, zato Brane svetuje. "Naj vas ne grabi panika okoli hrane, vsi imate doma hrane za vsaj tri mesece, voda pa nam za zdaj še teče izpod pip in tako bo tudi ostalo. In v večini primerov je voda tista, ki je najbolj pomembna. Sicer pa ima vsak v sebi dovolj hrane, da lahko preživi minimalno tudi en teden brez nje."

Pijte veliko vode in umivajte roke

"Kot vedno je pitje vode zelo priporočljivo pri vsakem virusu, zato pijte veliko, veliko vode. Po telesnem stiku z drugimi ljudmi, s kovinskimi predmeti, s tkanino, plastiko, z vsem, kar je javno, si redno umivajte roke. Z rokami si lahko namreč nehote prenesete virus, ko se dotikate nosu, ust ali samo drgnete oči. Uporaba detergentov je tudi zelo priporočljiva," pove inštruktor preživetja v divjini z več kot 30-letnimi izkušnjami.

"Nič ni bolj pomembno od vašega in našega skupnega zdravja. Če bo vsak poskrbel zase z upoštevanjem ukrepov, bomo lahko skupaj poskrbeli tudi za druge. Časa in prostora za paniko preprosto ni, ohranite le zdravo pamet!"

Braneta T. Červeka boste lahko spremljali tudi v oddaji Preživetje v divjini. Prva epizoda bo na sporedu že v torek ob 21. uri na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.