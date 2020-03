Sobotne premiere s filmi, posnetimi po knjižnih uspešnicah

Ta mesec bodo sobotni večeri na Planetu posvečeni odličnim filmom, ki so nastali po literarni predlogi, kar trije med njimi pa bodo predvajani premierno na slovenskih televizijah. Že to soboto, 7. marca, si bomo lahko na Planetu ob 22.30 ogledali dramo Dansko dekle (The Danish Girl), ki je Alicii Vikander prinesla oskarja.

Marčevske sobote bodo polepšali filmi, ki nas bodo z zgodbami iz knjižnih uspešnic ponesli v druge čase ter nas prevzeli z izjemnimi zgodbami, kostumi in igralsko zasedbo. Cikel filmov bo v soboto, 7. marca, ob 22.30 začel film Dansko dekle (The Danish Girl), ki bo predvajan premierno na slovenskih televizijah. Igralka Alicia Vikander je prejela oskarja za najboljšo stransko vlogo, drama pa je prejela še tri nominacije, tudi za najboljšo glavno vlogo (Eddie Redmayne).

Dansko dekle

Dansko dekle je čudovita in ganljiva zgodba o iskanju samega sebe in večni predanosti. Knjižna predloga, ki jo je spisal David Ebershoff, je nastala na podlagi resnične zgodbe o danskem umetniškem paru Gerdi Wegener in njenemu možu, ki je postal transspolna pionirka Lili Elbe.

Zakonca Wegener spoznamo leta 1926 v slikovitem Kobenhavnu. Tam Einar (Eddie Redmayne) kot krajinski slikar uživa pomemben status v umetniških krogih, medtem ko se njegova žena Gerda (Alicia Vikander) s svojimi portreti uglednih državljanov še vedno uveljavlja. Par je sicer srečno poročen, njun zakon je ljubeč in močen, vseeno pa se jima popolna zasebna in poslovna blaginja nekoliko izmikata. Nekega dne povsem nedolžna prošnja sproži usoden preobrat. Da bi pravočasno dokončala portret, Gerda zaprosi svojega moža, naj si nadene obleko in ji pozira namesto ženskega modela. Ta izkušnja spremeni vse, saj Einar v trenutku začuti, da se je globoko v njem nekaj premaknilo oziroma prebudilo. Ko zakonca nadaljujeta igro in Einarjev alter ego Lili odpeljeta v javnost, se njegovi občutki le še stopnjujejo …

Nesrečniki

Prihodnjo soboto, 14. marca, bo na Planetu glasbena drama Nesrečniki (Les Miserables), ki je bila nagrajena s tremi oskarji. Prestižni kipec je prejela stranska igralka Anne Hathaway, film je bil nagrajen tudi za najboljše ličenje in mešanje zvoka, nominiran pa je bil še v petih kategorijah, tudi za najboljši celovečerec in glavnega igralca (Hugh Jackman). Zgodba o izgubljenih sanjah, neuslišani ljubezni, strasti, žalovanju, odrešitvi in moči človeškega duha temelji na epskem delu Victorja Hugoja, postavljena pa je v Francijo 19. stoletja. Film bo na Planetu predvajan premierno na slovenskih televizijah.

Ana Karenina

V soboto, 21. marca, bo na Planetu tv-premiera razkošne Ane Karenine z zvezdniško zasedbo (Keira Knightley, Jude Law, Aaron Taylor-Johnson, Alicia Vikander, Emily Watson, Michelle Dockery in drugi). Zgodovinska drama, ki temelji na znamenitem romanu Leva Tolstoja, je bila nagrajena z oskarjem in bafto za najboljšo kostumografijo ter nominirana za več drugih nagrad. Brezčasna zgodba iz cesarske Rusije poznega 19. stoletja se vrti okoli Ane Karenine, žene vplivnega ministra Karenina, ki se zaplete v strastno in pogubno razmerje s postavnim konjeniškim častnikom Vronskim.

Prevzetnost in pristranost

Mesec filmov po knjižnih predlogah bo sklenila še ena kostumska drama s Keiro Knightley, saj bo v soboto, 28. marca, na sporedu Prevzetnost in pristranost (Pride and Prejudice). Iskriva ljubezenska zgodba med svobodomiselno Elizabeth Bennet in ošabnim bogatašem Mr. Darcyjem, ki jo je zapisala Jane Austen, navdušuje tudi v najnovejši ekranizaciji. Nominirana je bila za štiri oskarje in dva zlata globusa, medtem ko je bil režiser Joe Wright nagrajen z bafto.

