Vrača se Esmeralda!

Na slovenske televizije se vračata nepozabna mehiška telenovela, ki je navdušila gledalce, in igralka, ki je osvojila slovenska srca. Esmeralda bo na Planetu prvič na spored že v torek, 10. marca, ob 17. uri, nato pa jo boste lahko gledali od ponedeljka do petka ob isti uri.

Morda najbolj priljubljena telenovela v Sloveniji se po dvajsetih letih vrača na male zaslone, z njo pa tudi oboževana igralka Leticia Calderon. Spomine na zgodbo o ljubezni med slepim dekletom in bogatim zdravnikom, ki je navdušila slovenske gledalce, bomo na Planetu obujali od ponedeljka do petka ob 17. uri, prvič že v torek, 10. marca.

Zgodba Esmeralde se začne, ko na viharno noč na podeželju na svet privekata dva otroka. V hiši bogatega posestnika Rodolfa Peñarreala, ki si zelo želi moškega potomca, žena rodi deklico, ki pa velja za mrtvorojeno. V revni kolibi medtem na svet prijoka deček, ki mu med porodom umre mama. Dominga, ki pomaga pri porodu obeh otrok, na željo hišne pomočnice zamenja mrtvorojeno deklico z osirotelim dečkom, v zameno pa prejme smaragdne uhane, po katerih mrtvorojeno deklico poimenuje Esmeralda. Na posestvu se veselijo novega naslednika, medtem pa Dominga ugotovi, da je deklica pravzaprav živa, a slepa. Leta minevajo in Esmeralda se razvije v lepo in dobrosrčno najstnico, ki morda res ne vidi, a gleda s srcem. Nekega dne nekoč osiroteli deček Jose Armando, ki je odraščal v izobilju, spozna Esmeraldo in med njima se razvije ljubezen. Noben od njiju ne ve, da sta pravzaprav deček in deklica, ki so ju zamenjali ob rojstvu …

Najbolj jo je zaznamovala prav vloga Esmeralde

Mehiška telenovela Esmeralda je velika svetovna uspešnica, v Mehiki pa je prejela več nagrad, tudi za telenovelo leta. Nagradili smo jo tudi v Sloveniji, saj je leta 1998 prejela viktorja za najboljšo nadaljevanko. Glavna igralka Leticia Calderon je zaradi izjemne priljubljenosti celo obiskala Slovenijo in našo državo predvsem zaradi srčnih gledalcev za vedno ohranila v svojem srcu. Danes je 51-letna igralka še vedno dejavna v televizijskem svetu, a njeno kariero je najbolj zaznamovala prav vloga Esmeralde, ki nas bo znova razveseljevala od ponedeljka do petka ob 17. uri na Planetu.

Esmeralda bo na Planetu od ponedeljka do petka ob 17. uri, prvič v torek, 10. marca.

