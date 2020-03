Preživetje v divjini - kmalu na Planetu #video

Prva snemanja že potekajo in na Planet kmalu prihaja resnična pustolovščina Preživetje v divjini. V novi oddaji bo izbrane pustolovce in pustolovke skozi resnično preizkušnjo preživetja v naravi vodil Brane T. Červek, eden najbolj usposobljenih ljudi na svetu na tem področju.

Že to pomlad se bomo na Planetu z Branetom T. Červekom, enim najboljših inštruktorjev preživetja v divjini na svetu, podali na resnično preizkušnjo preživetja v naravi. Brane bo v oddaji izbrane pustolovce in pustolovke najprej naučil različnih tehnik, ki pomagajo pri preživetju v surovem in neizprosnem okolju, nato pa jih bo postavil pred zahtevne izzive. Da bi jih uspešno premagali, bodo morali sodelujoči uporabiti preživetvene tehnike, a pravi preizkus pravzaprav ni soočenje z naravo, ampak s samim sabo.

"Divjina vsakogar postavi na realna tla"

"Kandidati bodo v oddaji doživeli vse: od mraza, podhladitve, plavanja prek ledene reke, žejo, do soočenja z divjo naravo in samim seboj ter lastnimi razvadami," pravi mojster preživetja v naravi. "Kandidati bodo prišli na terapijo, ki bo marsikomu spremenila pogled na življenje. Tu so sekunde dolge kot minute, ure pa so cela večnost," trdi Brane in dodaja, da divjina vsakogar postavi na realna tla.

Snemanje resnične pustolovščine Preživetje v divjini je v polnem teku, prve preizkušnje pa bomo na Planetu videli kmalu.

