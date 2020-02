"Brez vode lahko zdržim tudi do pet dni!"

V oddaji Preživetje v divjini, ki jo boste na Planetu lahko spremljali to pomlad, bo kandidate na zanimivo in tudi zelo zahtevno pustolovščino popeljal eden od najbolj izurjenih ljudi na področju preživetja v divjini v svetovnem merilu Brane T. Červek. Inštruktor preživetja v divjini z več kot 30 leti izkušenj nam je zaupal, ali mu je v divjem okolju kdaj neprijetno, na kakšen način se najraje "odklopi" in katerim sodobnim tehnološkim pripomočkom bi se najtežje odpovedal.

Pravite, da se najbolje počutite v naravi. Pa ste že doživeli kakšno izkušnjo, ko ste si želeli, da bi raje ležali doma na kavču kot drugi "normalni" ljudje?

Res je, v naravi se vedno počutim kot doma, nikoli mi nič ne manjka in ne pogrešam nič iz civilizacije. V več kot 30 letih življenja z naravo, usposabljanj raznih elitnih enot vojsk in civilistov, team-buildingov in seveda lastnih raziskovanj je za mano vrsta nepozabnih izkušenj. Vse to sem vedno jemal kot nagrado, prepleteno z disciplino in radovednostjo. Prav nobena izkušnja mi ni zagrenila življenja ali me odvrnila od občudovanja narave in tehnik preživetja v naravi.

Verjetno je najhuje, ko te na domačem terenu ulovijo sneženje, ledeni dež in ledeni veter hkrati. Takrat je skoraj nemogoče ostati suh ne glede na oblačila. Ob takih vremenskih pogojih je izjemno težko zanetiti in vzdrževati ogenj, ob katerem bi se lahko ogrel, posušil ali vsaj normalno naspal. Seveda tudi ni lahko, ko veš, da te že nekaj dni in noči zasleduje ogromen medvedji samec, ki še ni našel svojega počitka, ali pa ko imaš pred seboj še vsaj tri dni hoje do prve vasi.

Pa se nikoli ne naveličate mraza, vlažnih oblačil, neudobja, občutka lakote?

Mraz odlično prenašam in je zdrav za telo, a ko je ta v kombinaciji z veliko vlažnostjo ozračja, je veliko manj "prijeten". Oblačila so velik del mojega dela v naravi, zato uporabljam le najboljša in kakovostna oblačila, ki me nikoli ne pustijo na cedilu. Vedno se lahko v celoti posušim v manj kot 15 minutah, če le imam ob sebi ogenj. Zame neudobje preprosto ne obstaja!

Tudi lakote nikoli ne občutim, saj je narava največja trgovina, lekarna, knjižnica, ki jo imamo na voljo kadarkoli in skoraj kjerkoli. Prvih nekaj dni v naravi preprosto ne jem, saj ničesar ne potrebujem. Občutek imam, kot bi telo preklopil na neko drugo raven, bolj duhovno kot pa fizično, kjer se lahko preprosto prehranjujem že samo z bogatim čistim zrakom, ki ga vdihujem, ter z občudovanjem čudežev tega planeta oziroma narave.

Večja težava je pomanjkanje vode. Vseeno pa svoje telo izjemno dobro poznam, saj sem ga skozi vrsto let in izkušenj tako "natreniral", da lahko brez vode zdržim tudi do pet dni brez večjih posledic, kar je za moje pojme naravnost izjemno.

Kako pa se najraje "odklopite"? Glede na to, da ste neprestano v naravi, dodatnega sprehoda po gozdu verjetno ne potrebujete?

Sprehod po naravi je vedno dobrodošel, ne glede na vse. Preprosto zato, ker je narava živa: živi, boleha, umira in se znova rojeva tako kot mi. Vsi smo povezani z njo, saj smo del nje in vsi se radi vračamo na svoje prvo igrišče in k zibelki. Nekateri hodijo po zavetje, drugi po pomoč in tretji po zdravje. V naravi je veliko zgodb, le slišati in videti jih je treba. Prav zato potrebujemo svoj mir in najdemo ga lahko le tu. Tu so energije večje, kot sta čas in prostor.

Brez katerih novodobnih naprav pa si niti sami ne znate predstavljati vsakdana in bi se jim težko odpovedali?

Všeč mi je tehnologija, tega nikoli nisem zanikal. Ta je danes del življenja v civilizaciji. Mislim, da to pogojuje predvsem okolje, v katerem živiš, kako živiš. V naravi ne potrebujem ničesar, saj je tam popolnoma vse, kar človek potrebuje za življenje.

Oddajo Preživetje v divjini boste na Planetu lahko spremljali že to pomlad.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.