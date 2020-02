Voditelj Milijonarja si je želel postati od nekdaj #intervju

Spomladi se boste preizkusili v vlogi voditelja Milijonarja. Se veselite novega izziva?

To je bila ena izmed stvari, ki jih imam na seznamu vsega, kar bi rad naredil, preden umrem (smeh, op. p.).

Vaš odgovor se sliši kot šala, ampak ni povsem tako, kajne? Marsikdo ne ve, da ste v resnici velik oboževalec omenjenega kviza. Od kod izvira to navdušenje?

Kviz je prvič prišel na male ekrane leta 1998 in spominjam se, da je šlo za prvi res dramatični kviz v zgodovini televizije. Nezahteven format in natančno dodelana grafična, zvočna in svetlobna podoba so ga naredili za popolno uspešnico, ki svoj ugled ohranja še danes. Priznam, da me je prevzel, in od takrat sem gledal večino epizod iz Anglije, Nemčije in Amerike, bil pa sem mu zvest tudi pri nas.

Ste prava zakladnica zanimivosti o tem kvizu in poznate marsikatero bizarno zgodbo o tej oddaji iz različnih držav po svetu. Katero bi lahko izpostavili?

Omembe vreden incident je vsekakor epizoda, v kateri je Charles Ingram prišel do petnajstega vprašanja s skrivnim sodelovanjem nekoga iz publike, ki mu je v pomoč pri pravilnih odgovorih kašljal. Epizoda je zabavna, ker tekmovalec ne ve nobenega odgovora, potem pa po čarobnem kašlju iz publike ugane pravega. Tekmovalca so seveda razkrinkali in ga ovadili zaradi goljufije.

Na voditeljskem stolčku kviza so se v Sloveniji in po svetu preizkusili številni voditelji, večinoma prekaljeni televizijski mački. Kdo vas je najbolj navdušil?

Najbolj pri srcu mi je bil od nekdaj Chris Tarrant, ker ima najbolj stereotipno podobo tipičnega "kvizmasterja" vseh časov, in to mislim v popolnoma pozitivnem smislu. Tega toplega odnosa do tekmovalcev in razumevanja formata ni po njem presegel nihče.

Novi voditelj Milijonarja Jure Godler se izziva zelo veseli. Foto: Bojan Puhek

Se na novo oddajo kaj posebej pripravljate? Kaj bo vaš največji izziv?

Priprave potekajo seveda intenzivno, nič ne sme biti prepuščeno naključju. Največji izziv bo, tako kot doslej, uspešno se podati s tekmovalcem do velike nagrade sto tisoč evrov.

Ali bo poleg novega voditelja v novi sezoni še kakšna novost?

Lestvica dobitkov je zdaj nekoliko višja, namesto oblike pomoči "zamenjava vprašanja" smo uvedli novo, ki se imenuje "vprašaj voditelja". To pomeni, da lahko tekmovalec – na podoben način kot pri "klicu v sili" – za pravilen odgovor vpraša kar voditelja. Seveda samo, če je mnenja, da bi voditelj utegnil vedeti odgovor. Žal pa je voditelj dokaj nerazgledan (smeh, op. p.).

Milijonar se z novo sezono in novim voditeljem na Planet vrača 2. marca.

