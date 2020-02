Oddaja Pri Črnem Petru se vrača že 21. februarja

Med oddajami domače produkcije nas bo na Planetu v pričakovanju pomladi najprej pozdravila ekipa zabavne glasbene oddaje Pri Črnem Petru, ki bo s posebno pustno oddajo prvič na sporedu že v petek, 21. februarja, ob 20. uri. Pustna oddaja bo poskrbela za kar nekaj presenetljivih preoblek, gledalce in občinstvo v najzabavnejši televizijski gostilni pa bodo med drugim zabavali Rebeka Dremelj, Ansambel Roka Žlindre in Regina.

Voditeljica Jasna Kuljaj bo v prvi oddaji druge sezone, ki bo pustno obarvana, skoraj neprepoznavna.

Prva oddaja bo hkrati evrovizijsko obarvana, goste bo zabavala tudi Abba, v katero se bodo prelevili znani obrazi iz oddaje Pri Črnem Petru. Gledalci bodo lahko le ugibali, kdo je kdo. Junake iz gostilne Pri Črnem Petru z voditeljico Jasno Kuljaj na čelu v novi sezoni čaka tudi nov izziv, saj je gostilna, v katero tako radi zahajajo, ostala brez najemnika, zato bodo staknili glave skupaj in stvari vzeli v svoje roke.

Jasno Kuljaj lahko v torek, 11. februarja, ob 20. uri vidite tudi v posebni oddaji kviza Milijonar, v kateri se bodo za dobrodelni namen pomerili znani obrazi.

Ekipa oddaje Pri Črnem Petru po koncu zelo uspešne prve sezone oddaje

"Pri takšnih likih, kot sedijo za omizjem oddaje Pri Črnem Petru, nikoli ne more biti dolgčas. Že pri pisanju scenarijev in kasneje na snemanjih se tako zabavamo, da se to preprosto mora videti tudi na TV-zaslonih," je povedal avtor oddaje Jože Potrebuješ. "V oddaji je zelo veliko improvizacije in trudimo se, da bi bile vse norčije čim bolj pristne. Tudi ko ne gre vse po načrtu."

Prav tako v petek, 21. februarja, se bo ob 21.30 na Planetu začela nova, že 11. sezona satirične oddaje Ta teden z Juretom Godlerjem.

