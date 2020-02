Novi voditelj Milijonarja je Jure Godler

V novi sezoni bo kviz Milijonar doživel nekaj sprememb in na voditeljskem stolu bo tekmovalce odslej izpraševal Jure Godler. Čeprav je znan predvsem po svojem satiričnem delu, je pronicljivi Jure tudi velik ljubitelj kvizov, predvsem Milijonarja, in se nadvse veseli novega izziva.

Milijonar ga navdušuje že več kot 20 let

"To je bila ena izmed stvari, ki jih imam na seznamu, kaj bi rad naredil, preden umrem," se pošali in dodaja, da ga je kviz navdušil že leta 1998, ko je prvič prišel na male ekrane: "Spominjam se, da je šlo za prvi, res pravi dramatičen kviz v zgodovini televizije. Nezahteven format in natančno dodelana grafična, zvočna in svetlobna podoba sta ustvarila popoln hit, ki svoj ugled drži še danes. Priznam, da me je prevzel in od takrat sem gledal večino epizod iz Anglije, Amerike, pa tudi pri nas sem mu bil zvest."

Nova oblika pomoči

S tretjo sezono bo Milijonar hkrati predstavil malce spremenjeno nagradno lestvico, novost pa bo tudi nova oblika pomoči, pomoč voditelja. Tekmovalec jo bo lahko uporabil, če bo menil, da bi voditelj utegnil vedeti odgovor na zastavljeno vprašanje.

Milijonar se z novo sezono in novim voditeljem na Planet vrača 2. marca.

