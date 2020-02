Dobri dinozaver premierno na Planetu

Animirani petki se na Planetu končujejo s simpatično pustolovščino Dobri dinozaver (The Good Dinosaur), ki bo na sporedu v petek ob 20. uri. Tokrat se bomo podali v svet, kjer asteroid ni povzročil izumrtja dinozavrov. V humorno obarvani pripovedi se mladi osiroteli dinozaver Arlo spoprijatelji z iznajdljivim človeškim otrokom, ki prav tako išče sorodno dušo. Kljub številnim razlikam se nenavadna dvojica počasi spoznava in s skupnimi močmi se uspešno borita proti nevarnim plenilcem in neizprosni naravi, na nepozabni pustolovščini pa se učita tudi soočanja z lastnimi strahovi in iskanja pravega poguma.

Dobrega dinozavra, ki je bil nominiran tudi za zlati globus, bomo na Planetu predvajali v sinhronizirani različici.

Nanny McPhee: Vrnitev čudežne varuške

Tudi dan poprej, v četrtek ob 20. uri, bo Planet pravi naslov za najboljšo družinsko zabavo, saj bo ob 20. uri na sporedu nadaljevanje Nanny McPhee. S fantazijskim filmom Nanny McPhee: Vrnitev čudežne varuške (Nanny McPhee Returns) se znova vrača Emma Thompson v vlogi čarodejne varuške, ta se tokrat prikaže na domu mlade matere (Maggy Gyllenhaal), ki poskuša voditi revno kmetijo, medtem ko se njen mož bori v vojni. Tudi tokrat bo nenavadna varuška s pomočjo čarovnije otroke učila o pomembnih življenjskih lekcijah, med katerimi je najpomembnejša ta, kako se razumeti z drugimi.

