Mojster preživetja v naravi: Psiha je prvi dejavnik, ki te udari po glavi

Po Branetovih besedah laik iz urbanega središča, ki doživi nesrečo in ostane sam ujet v naravi, nima prav veliko možnosti za dolgoročno preživetje. "Taki ljudje se večinoma napačno odzovejo na položaj. Na drugi strani pa so tisti s podeželja, ki naravo bistveno bolje poznajo. Precej dobro jim je poznana osnovna logika in ta je lahko ključna za preživetje.

Preživetje je širok pojem, ki vsekakor presega splošno televizijsko ali knjižno sliko, ki je omejena na tri črve v ustih in pet črno-belih sličic užitnih rastlin. Preživetje je težaško delo vztrajnosti in poguma, logike in tehnike, predvsem pa zdrave osebne slike duševnosti in samoprepoznavnosti," je razložil eden od največjih mojstrov preživetja na svetu.

In katere so tiste napake, ki so lahko za laike tudi usodne?

Brane nam je povedal, da v naravi ni nič samoumevno, zato jo številni podcenjujejo, premalo pa poznajo tudi same sebe. "Pojavijo se stres, utrujenost in nezaupanje, kar vodi k novim napakam, na koncu pa se pojavi še sram, kajti očital si boš vse, česar nisi storil. Večina tudi ne zna poiskati pitne tekočine ali pa je pripraviti tako, da bi postala užitna.

Ljudje se tudi izgubijo, narobe ocenjujejo razdalje in svoje sposobnosti, zato mnogokrat obupajo. Psiha je prvi dejavnik, ki te udari po glavi. Psihofizične naloge moraš razporediti in se odločati razumsko ter postaviti temelje načrtu za rešitev.

Ali boš preživel, je odvisno od tvoje psihične pripravljenosti

Po mnenju certificiranega inštruktorja preživetja v divjini z več kot 30-letnimi izkušnjami je prav psihična pripravljenost najpomembnejša. Njena vloga je po njegovem mnenju vsaj 90-odstotna.

"Če te psiha vodi v negativno razmišljanje, bo šlo tvoje stanje le še navzdol. To je osebna moč vsakega posameznika. Čim prej si je treba priznati realno stanje in si določiti točke odločanja in ukrepanja, skratka načrtovati. Najprej vzpostaviš nadzor nad seboj, sestaviš načrt za rešitev, nato poskrbiš za svojo varnost, v neizbežnem primeru varno prenočevanje in bivakiranje, in razporediš svoje znanje za pridobivanje vode in hrane ali izdelavo ognja.

Ogenj zelo pomaga pri grajenju samozavesti, je tvoj zaveznik in v tvojih rokah prijatelj ali orožje. Pri omejenih zalogah pa je treba znati tudi oceniti, kdaj si res žejen in lačen, in ko ne najdeš izhoda iz svoje nočne more tavanja, si moraš znati priznati, kdaj si se resnično izgubil. Ta ocena za laike še zdaleč ni lahka," je sklenil Brane, ki bo svoje znanje delil tudi s kandidati v oddaji Preživetje v divjini, ki na Planet prihaja že to pomlad.

