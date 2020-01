Prijavite se v oddajo Preživetje v divjini

Brane T. Červek, ki je že več kot 25 let certificirani inštruktor preživetja v divjini, je na kratko opisal, kaj lahko udeleženi pričakujejo od sodelovanja v oddaji. "Predvsem bo tukaj veliko učenja in preizkusov. Dejansko se včasih zgodi, da se nekdo, ki si ga ne bi niti predstavljal v taki vlogi, izkaže za zelo pozitivnega, mogoče celo za liderja."

Brane T. Červek Foto: Bojan Puhek

In kje v Sloveniji sploh lahko najdemo divjino?

"Divjina je dejansko vsepovsod, kjer ni telefona, ni signala, ni vode, ni udobja. To je pravzaprav divjina," nam je razložil Brane, ki o tehnikah preživetja v naravi uči tako vojaške specialne enote kot civiliste. Z njim se je na nevsakdanjo preizkušnjo že odpravilo tudi nekaj znanih Slovencev. Med njimi so bili Jernej Tozon, Denis Avdić, Filip Flisar in Saška Lendero.

Menite, da bi se bili tudi sami sposobni spopasti z divjo naravo in s svojo divjo nravjo? Mišice, leta in spol niso tako pomembni kot odločnost, volja in pogum. Bi bili sposobni odložiti telefon, prenočiti pod zvezdami, prepoznati pravo nevarnost, zanetiti ogenj, uporabiti starodavne veščine preživetja in najti pravo smer?

