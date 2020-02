"Iz moških se spreminjamo v ženske in obratno!"

To pomlad boste na Planetu lahko spremljali pustolovsko oddajo Preživetje v divjini, v kateri bo Brane T. Červek, eden najboljših inštruktorjev preživetja v divjini na svetu, kandidate najprej naučil različnih tehnik, ki pomagajo pri preživetju v surovem in neizprosnem okolju, nato pa jih bo postavil pred zahtevne izzive.

Tekmovalci bodo z enim najbolj izkušenih mož na področju preživetvenih tehnik v divjini preživeli nekaj ur, v katerih jim bo predajal svoje bogato znanje, ki jim bo pri kasnejšem izzivu prišlo še kako prav.

Brane jih bo zatem postavil v preživetven položaj, v katerem bodo morali poskrbeti za vse potrebno, da bodo brez njegove pomoči ali spremstva noč preživeli kar se da "udobno". Ker pa se marsikomu zdi preživeti en dan in eno noč v naravi mačji kašelj, smo Braneta vprašali, kaj tekmovalce v oddaji sploh čaka.

Foto: Brane T. Červek

Ena dan in ena noč v divjini. Mnogi so prepričani: "To zmore vsak!" Pa bo v oddaji res tako preprosto?

Nihče se prav ne zaveda, kaj v resnici pomeni preživetje. To je, ko človek doživi nesrečo, je poškodovan in povsem sam, ujet v spletu nesrečnih okoliščin ali celo zaporedju dogodkov, ki ti strežejo po življenju.

Lahko je komentirati iz udobnega fotelja. Imam izkušnje s takimi, ki so prepričani, da imajo več izkušenj in znanja kot jaz. Skoraj vsi so bili neustrašni taborniki, preživeli po 14 dni na prostem, bili v vojski, kjer so res "nasrkali", vsi so hudi športniki, osebni trenerji in prav vsi obvladajo borilne veščine. Ampak izkušnja, ko na sebi občutiš sile narave in psiho lastnega ega, to je povsem nekaj drugega.

Kandidati oddaje bodo doživeli vse. Od mraza, podhladitve, plavanja prek ledene reke, žeje, do soočanja z divjo naravo in s samim seboj ter lastnimi razvadami. Kandidati bodo prišli na terapijo, ki bo marsikomu spremenila pogled na življenje. Tu so sekunde dolge kot minute, ure pa so cela večnost."

Kaj je tisto, kar v divjini človeka najhitreje postavi na realna tla?

Divjina vsakega postavi na realna tla, saj spozna, da vsi, tako kot živimo danes, nujno potrebujemo streznitev. Narava te sesuje in stolče v prah in te tako nauči ponižnosti in hvaležnosti. Vse imamo za samoumevno, vse si lastimo, za seboj puščamo samo bolečino in razdejanje. Vsi pričakujemo, da nas bo narava še naprej neskončno hranila, a nihče se ne zaveda, da nam pravzaprav ničesar ne dolguje. Mi samo jemljemo, vračati ne znamo.

V luči globalnih dogodkov je na pladnju veliko vprašanje, v kakšnem stanju bomo zapustili naravo našim zanamcem, od katerih tako veliko pričakujemo, sami pa se iz moških spreminjamo v ženske in obratno. Najbolj osnovna stvar, ki vsakega postavi na realna tla, je zato resnica o lastni podobi.

Mnogi so prepričani tudi, da pri nas ni divjine. Nam lahko poveste primer, ko se gozd nekaj kilometrov od civilizacije za posameznika spremeni v pravo divjino?

Nekoč sem imel lepo in nepozabno priložnost gostiti paraplegike na tečaju usposabljanja iz preživetja v divjini. Če prisluhneš nekaterim njihovim zgodbam, hitro najdeš odgovor, ki ga iščeš.

Oddajo Preživetje v divjini boste na Planetu lahko spremljali že to pomlad.

