Znamenita goljufija v Milijonarju bo dobila svojo televizijsko serijo

Nova serija, ki bo luč sveta ugledala letos, bo govorila o škandalu, ki je izbruhnil leta 2001. Potem ko je upokojeni vojaški major Charles Ingram postal prvi človek, ki je v kvizu osvojil milijon funtov, so ustvarjalci oddaje zavrnili izplačilo glavne nagrade, ker so sumili, da je šlo za goljufijo. Med oddajo se je iz občinstva namreč vedno zaslišalo kašljanje, ko je voditelj prebral pravilen odgovor na posamezno vprašanje.

Legendarnega britanskega voditelja Chrisa Tarranta bo upodobil Michael Sheen. Foto: Printscreen YouTube

Izkazalo se je, da je Tecwen Whittock, ki je v občinstvu sedel ob ženi Charlesa Ingrama, to počel zavestno in mu na ta način pomagal vse do glavne nagrade. Ko je zadeva prišla na sodišče, so bili Charles, njegova žena in Tecwen spoznani za krive prevare. Vsi trije so bili obsojeni na dveletno pogojno zaporno kazen in plačilo globe v višini 15 tisoč funtov.

Voditelj kviza je bil takrat legendarni Chris Tarrant, ki ga je Jure Godler, novi voditelj Milijonarja na Planetu, označil za najboljšega voditelja tega kviza vseh časov. V seriji ga bo upodobil igralec Michael Sheen, ki je za vlogo potreboval precejšnjo preobrazbo in je zato skoraj neprepoznaven. Nad tem, da ga bo upodobil Michael Sheen, je navdušenje izrazil tudi sam Tarrant.

Igralec Michael Sheen, ki bo upodobil legendarnega voditelja:

Igralec si je v pripravah na vlogo ogledal ogromno epizod Milijonarja in posnetkov Tarranta. Velikokrat si je ogledal tudi znamenito epizodo, v kateri se je zgodil poskus goljufije.

Priznal je, da je med gledanjem oddaj raslo tudi njegovo navdušenje nad nekdanjim voditeljem kviza. "Bolj ko sem gledal te epizode, bolj sem spoznaval, kako briljanten je bil Tarrant," je dejal Sheen.

