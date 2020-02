Novi voditelj Milijonarja: Še malo bom vadil prijaznost #video

S koncem druge sezone in po stotih oddajah se je voditelj Slavko Bobovnik poslovil od kviza Milijonar, s tretjo sezono pa bo priljubljena oddaja doživela nekaj sprememb. Na voditeljski stolček se bo usedel pronicljivi Jure Godler, spremenjena bo nagradna lestvica, novost pa bo tudi nova oblika pomoči, to bo pomoč voditelja. No, tokrat pa se je prvič in, kot pravi sam, tudi zadnjič na vroči stol tekmovalcev usedel Jure v pogovoru z novinarko Tjašo Platovšek.

Milijonar se z novo sezono in novim voditeljem na Planet vrača 2. marca.

