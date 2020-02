Valentinovo na Planetu

Praznik zaljubljencev vabi k ogledu drame Otožno valentinovo z Ryanom Goslingom in Michelle Williams na Planet PLUS, v soboto pa se bomo na Planetu nasmejali Nii Vardalos in Johnu Corbettu v komični drami Sovražim valentinovo.

Na Planet PLUS bo v petek, 14. februarja, ob 20. uri na sporedu drama Otožno valentinovo (Blue Valentine) z odličnima Michelle Williams in Ryanom Goslingom. Michelle je bila za svojo vlogo nominirana tudi za oskarja, oba z Ryanom sta prejela nominaciji za zlati globus, režiser Derek Cianfrance pa se je potegoval tako za nagrado na filmskem festivalu v Cannesu kot na Sundanceu.

Otožno valentinovo ima na spletni strani IMDb oceno 7,4, romantična drama pa prinaša zgodbo o intenzivnem odnosu med moškim in žensko, ki se strastno zaljubita, šest let pozneje pa kot zakonca naletita na težave. Gre za iskren in ganljiv portret poročenega para, ki preživi noč brez hčerke, da bi rešil svoj propadajoči zakon. Igrivi prizori njunega romantičnega dvorjenja pred šestimi leto so pravo nasprotje krutih razočaranj, ki so jih prinesli usihajoča ljubezen in prelomljene obljube.

Sovražim valentinovo

V soboto, 15. februarja, bo ob 20. uri na Planetu poskrbljeno tudi za bolj komičen pogled na ljubezenske peripetije. Na sporedu bo namreč film Sovražim valentinovo (I Hate Valentine's Day) z Nio Vardalos in Johnom Corbettom, ki smo ju kot par vzljubili že v Moji obilni grški poroki (My Big Fat Greek Wedding). Tudi Sovražim valentinovo je spisala in režirala Nia Vardalos.

Tokrat je v središču zgodbe Genevieve, ki je izredno romantična ženska in lastnica cvetličarne na Manhattnu. V svojem življenju ima eno samo strogo pravilo, ki se ga drži ob vseh priložnostih: z vsakim moškim gre lahko na zmenek samo petkrat, saj se ne želi dolgotrajno vezati. Ko spozna šarmantnega lastnika restavracije Grega, pa se Genevieve pripeti nekaj nenavadnega. Tudi po petem zmenku se želi še naprej videvati z njim, kar pa pomeni, da se mora odreči svojemu strogemu pravilu …

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.